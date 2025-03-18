Главное за вторник: IPO Киевстар, ЕС отключает российские банки от SWIFT
Перед первоначальным публичным размещением акций (IPO) на фондовой бирже Nasdaq в Нью-Йорке мобильного оператора «Киевстар» оценили в 2,21 миллиарда долларов. VEON и компания, занимающаяся покупкой активов, Cohen Circle Acquisition Corp. I подписали соглашение об объединении бизнеса, которое приведет к листингу
Минфин привлек более 17 миллиардов от продажи облигаций
Министерство финансов 18 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,15 млрд грн в эквиваленте, что на 8,61 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 8,54 млрд грн.
ЕС отключил 11 российских банков от SWIFT
Евросоюз 17 марта отключил 11 российских банков и две небанковские кредитные организации от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.
Реинтеграция ветеранов в гражданскую жизнь: работа по найму или собственный бизнес?
В седьмом выпуске бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных «от Академии Минфин и Smart Family Office обсуждаем тему реинтеграции ветеранов к жизни после военной службы. Вы получите полезные советы по поиску работы и услышите возможности для начала собственного дела.
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