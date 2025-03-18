Главное за вторник: IPO Киевстар, ЕС отключает российские банки от SWIFT

Перед первоначальным публичным размещением акций (IPO) на фондовой бирже Nasdaq в Нью-Йорке мобильного оператора «Киевстар» оценили в 2,21 миллиарда долларов. VEON и компания, занимающаяся покупкой активов, Cohen Circle Acquisition Corp. I подписали соглашение об объединении бизнеса, которое приведет к листингу А О Киевстар на фондовой бирже Nasdaq в США. Компания будет размещена на бирже под тикером KYIV.

Минфин привлек более 17 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 18 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 17,15 млрд грн в эквиваленте, что на 8,61 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 8,54 млрд грн.

ЕС отключил 11 российских банков от SWIFT