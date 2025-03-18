Перед первоначальным публичным размещением акций (IPO) на фондовой бирже Nasdaq в Нью-Йорке мобильный оператор «Киевстар» был оценен в 2,21 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении VEON (материнская компания «Киевстара»).
Киевстар оценили в $2,2 миллиарда накануне IPO
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VEON и компания, занимающаяся покупкой активов, Cohen Circle Acquisition Corp. I подписали соглашение об объединении бизнеса, которое приведет к листингу АО «Киевстар» на фондовой бирже Nasdaq в США. Компания будет размещена на бирже под тикером KYIV.
VEON будет владеть не менее 80% выпущенного и непогашенного акционерного капитала Kyivstar Group сразу после закрытия транзакции, которая, как ожидается, состоится в 3 квартале 2025 после одобрения акционерами Cohen Circle и выполнения других обычных условий закрытия.
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Источник: Минфин
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