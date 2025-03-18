Реинтеграция ветеранов в гражданскую жизнь: работа по найму или собственный бизнес?

В седьмом выпуске бесплатного образовательного проекта « Финансовая грамотность для военных » от Академии Минфин и Smart Family Office обсуждаем тему реинтеграции ветеранов к жизни после военной службы. Вы получите полезные советы по поиску работы и услышите возможности для начала собственного дела.

Из видео вы узнаете, какие финансовые решения следует рассмотреть еще во время военной службы, чтобы возвращение к гражданской жизни было плавным и комфортным. Спикеры расскажут о доступных ресурсах, грантах и программах поддержки для ветеранов, которые хотят начать собственное дело, а также дадут советы по трудоустройству по найму.

👉 Посмотреть видео можно по ссылке.

О спикере

Тему раскрывает Сергей Позняк — финансовый и инвестиционный эксперт с 20-летним опытом, основатель инновационной платформы Finstream и Cronvest, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов Украины (АПВА). Активный общественный деятель, воин АТО, эксперт по социальному предпринимательству и реинтеграции.

О чем этот выпуск

В этом выпуске подробно раскрываем следующие темы:

Какие финансовые шаги во время службы помогут легко восстановить денежный поток по возвращении в гражданскую жизнь.

Как воспользоваться социальными гарантиями и ветеранскими льготами для облегчения реинтеграции.

Организации и общины, которые помогают ветеранам в процессе реинтеграции.

Какие направления карьеры самые популярные среди ветеранов и как выбрать свой путь.

Как адаптировать военный опыт и навыки к гражданскому рынку труда

Что учесть при поиске работы по найму?

Как понять, подходит ли вам предпринимательство как новый профессиональный путь?

Как найти свою нишу и определить перспективное направление для бизнеса

Где искать информацию о грантах и программах поддержки ветеранов.

Успешные примеры ветеранского предпринимательства.

Напомним, что материалы курса доступны всем желающим бесплатно. Всего выйдет 9 видео, просматривать их можно в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатором создания курса является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, предоставляющей услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.

Проект реализуется при поддержке партнеров: