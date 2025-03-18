В седьмом выпуске бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» от Академии Минфин и Smart Family Office обсуждаем тему реинтеграции ветеранов к жизни после военной службы. Вы получите полезные советы по поиску работы и услышите возможности для начала собственного дела.
Реинтеграция ветеранов в гражданскую жизнь: работа по найму или собственный бизнес?
Из видео вы узнаете, какие финансовые решения следует рассмотреть еще во время военной службы, чтобы возвращение к гражданской жизни было плавным и комфортным. Спикеры расскажут о доступных ресурсах, грантах и программах поддержки для ветеранов, которые хотят начать собственное дело, а также дадут советы по трудоустройству по найму.
👉 Посмотреть видео можно по ссылке.
О спикере
Тему раскрывает Сергей Позняк — финансовый и инвестиционный эксперт с 20-летним опытом, основатель инновационной платформы Finstream и Cronvest, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов Украины (АПВА). Активный общественный деятель, воин АТО, эксперт по социальному предпринимательству и реинтеграции.
О чем этот выпуск
В этом выпуске подробно раскрываем следующие темы:
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Какие финансовые шаги во время службы помогут легко восстановить денежный поток по возвращении в гражданскую жизнь.
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Как воспользоваться социальными гарантиями и ветеранскими льготами для облегчения реинтеграции.
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Организации и общины, которые помогают ветеранам в процессе реинтеграции.
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Какие направления карьеры самые популярные среди ветеранов и как выбрать свой путь.
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Как адаптировать военный опыт и навыки к гражданскому рынку труда
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Что учесть при поиске работы по найму?
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Как понять, подходит ли вам предпринимательство как новый профессиональный путь?
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Как найти свою нишу и определить перспективное направление для бизнеса
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Где искать информацию о грантах и программах поддержки ветеранов.
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Успешные примеры ветеранского предпринимательства.
Напомним, что материалы курса доступны всем желающим бесплатно. Всего выйдет 9 видео, просматривать их можно в произвольном порядке на сайте Академии Минфин.
Инициаторы и партнеры проекта
Инициатором создания курса является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта Минфин, который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах. Учеба в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.
Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, предоставляющей услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.
Проект реализуется при поддержке партнеров:
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Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, поддерживающих инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям, противостоящим насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.
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femida.us — юридическая компания с 20-летним опытом, специализирующаяся на представительстве интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и ИТ.
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