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16 марта 2025, 11:22 Читати українською

TON резко вырос на фоне выезда Дурова из Франции

Основателю Telegram Павлу Дурову разрешили временно покинуть Францию, где он обвиняется в многочисленных правонарушениях, связанных с содействием организованной преступности. Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на источники информационного агентства AFP.

Основателю Telegram Павлу Дурову разрешили временно покинуть Францию, где он обвиняется в многочисленных правонарушениях, связанных с содействием организованной преступности.
Фото: instagram.com/durov

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Дуров пересек границы Франции 15 марта с разрешения властей. Согласно другому источнику, судья-следователь разрешил ему покинуть Францию на несколько недель.

Судья удовлетворил просьбу бизнесмена об изменении условий его содержания под стражей еще несколько дней назад. По данным одного из источников, Дуров самолетом отправился в Дубай.

По запросу агентства AFP, представитель Telegram отказалась предоставить комментарий, сообщив, что компания обнародует заявление позже.

Читайте также: Дуров сделал первое заявление после задержания во Франции

Рост TON

На фоне этой новости монета Toncoin (TON) выросла примерно на 20% в час. По данным CoinGlass, объем ликвидаций по фьючерсам на актив пересек отметку в $2,75 млн. Около $700 000 ликвидаций пришлось на лонг-позиции, $2 млн — на шорт-позиции.

На момент написания новости TON торгуется около $3,46.

Напомним

Как писал «Минфин», 24 августа 2024 года в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа стражи порядка задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова.

Дурова арестовали, когда он сошел со своего частного самолета на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Ле Бурже.

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В чем его обвиняют

Дурова обвиняют в соучастии в управлении платформой для незаконной деятельности, отказе предоставлять информацию о площадке властям, отмывании денег, соучастии в распространении детской порнографии, незаконном обращении наркотиков.

Обвинения Дурову выдвинули из-за отсутствия реакции Telegram на запросы властей.

Читайте также: Облигации Telegram Group обрушились на фоне задержания Дурова

Максимальное наказание по обвинению в пособничестве в управлении онлайн-платформой с целью совершения незаконной операции в организованной группе предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 евро.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Anton1975
Anton1975
16 марта 2025, 13:35
#
Https://minfin.com.ua/blogs/anton1975/251806/
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