Канадская провинция Онтарио приостановит 25% пошлины на экспорт электроэнергии в США

Канадская провинция Онтарио временно не будет применять новые пошлины на поставки электроэнергии в США. Такое решение было принято после угроз президента Дональда Трампа поднять до 50% тарифы на алюминий и сталь из Канады. Об этом пишет CNN .

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Что известно

Премьер Онтарио Даг Форд после переговоров с министром торговли США Говардом Латником объявил, что временно приостановит 25% тарифов на экспорт электроэнергии в три штата США

«Глаз за глаз — я согласился временно приостановить пошлины. Но у нас всегда есть этот инструмент в нашем арсенале, пока мы не сядем за стол переговоров», — сказал Форд.

Однако на вопрос журналистов, есть ли упразднение надбавки победой Трампа, Форд возразил.

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«Я бы это вообще не назвал победой, потому что этот инструмент все еще остается у нас, и мы можем им воспользоваться в любой момент», — подчеркнул он.

Форд также заявил журналистам, что он «уверен», что Трамп откажется от новых тарифов на канадские металлы, хотя добавил, что не может говорить от имени американской стороны.

Напомним

Президент США Дональд Трамп во вторник, 11 марта, объявил о новых тарифах против Канады в ответ на введенный канадской провинцией Онтарио 25% налог на электроэнергию для США. Вашингтон повысит до 50% пошлины на канадскую сталь и алюминий.

4 марта Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады. С 4 марта 2025 г. импорт будет облагаться налогом в 25%, а канадские энергетические товары будут облагаться пошлиной в 10%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ответ на этот шаг объявил, что Оттава вводит 25% пошлины против американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов .