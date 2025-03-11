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11 марта 2025, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: Трамп обвалил рынки, украинские акции растут

Американские акции потеряли $4 триллиона из-за Трампа

Торговая политика президента Дональда Трампа напугала инвесторов вероятным экономическим спадом, из-за чего фондовый рынок потерял $4 триллиона от пиковых значений S&P 500 в прошлом месяце.

Переговоры Украины и США в Джидде: Акции украинских компаний в Варшаве выросли на 4,3%

Национальный индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже (WIG-Ukraine) вырос на 4,32% из-за обсуждения предпосылок мира украинской и американской делегации в Саудовской Аравии в городе Джидда.

НБУ назвал причины ускорения инфляции и спрогнозировал дальнейший рост цен

В феврале 2025 года инфляция ускорилась до 13,4% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,8%.

Следом за гуру: как изменились портфели известных инвесторов за последний квартал

Одним из преимуществ рынка США является прозрачность — наиболее влиятельные инвесторы обязаны раскрывать свои позиции, поэтому другие игроки могут использовать эти данные как ориентир. Большинство инвесторов следят за решениями известных финансистов, поскольку имеют большой опыт и являются ведущими экспертами, а их сделки нередко влияют на рынок. В то же время, продажа активов гуру часто провоцирует массовый отток капитала. Какие активы Баффет, Акман и Бьюри нарастили, а какие сократили в недавнем финансовом квартале, и что это значит для рынка?

Источник: Минфин
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