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11 марта 2025, 16:41 Читати українською

Переговоры Украины и США в Джидде: Акции украинских компаний в Варшаве выросли на 4,3%

Национальный индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже (WIG-Ukraine) вырос на 4,32% из-за обсуждения предпосылок мира украинской и американской делегации в Саудовской Аравии в городе Джидда. Об этом пишет Forbes.ua.

Национальный индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже (WIG-Ukraine) вырос на 4,32% из-за обсуждения предпосылок мира украинской и американской делегации в Саудовской Аравии в городе Джидда.
Фото: depositphotos

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Как отреагировали акции

Акции Milkiland поднялись на 6,91%, агрохолдингов KSG-Agro и «Агротон» — на 7,77% и 2,75% соответственно. После снижения на 0,19% в течение первой половины дня акции холдинга «Астарта» начали расти — на 0,97%. В то же время Акции агрокомпании ИМК снизились на 1,75%.

Акции угледобывающего предприятия Coal Energy, чьи шахты остановлены из-за войны, прибавили 6,23%, свидетельствуют данные биржи по состоянию на 15:50.

Курс акций «Кернел», крупнейшего производителя масла, не входящего в индекс, снизился на 8,15%. На Лондонской бирже акции крупнейшего производителя курятины МХП подешевели на 1,91%, тогда как железорудная компания Ferrexpo — на 1,14%.

ВВП-варранты в это время подорожали на 0,13% — до 77,61% от условной стоимости, свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи.

Читайте: Украинские акции в Варшаве обрушились на фоне ссоры Зеленского и Трампа

Напомним

11 марта проходит встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Ключевые темы — поиск пути к миру и двусторонние отношения Украины и США. Первый раунд переговоров завершен, стартовал второй.

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Источник: Минфин
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