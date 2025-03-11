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11 марта 2025, 13:31 Читати українською

Американские акции потеряли $4 триллиона из-за Трампа

Торговая политика президента Дональда Трампа напугала инвесторов вероятным экономическим спадом, из-за чего фондовый рынок потерял $4 триллиона от пиковых значений S&P 500 в прошлом месяце. Об этом сообщает агентство Reuters.

Торговая политика президента Дональда Трампа напугала инвесторов вероятным экономическим спадом, из-за чего фондовый рынок потерял $4 триллиона от пиковых значений S&P 500 в прошлом месяце.
Фото Pixabay

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Решение Трампа и реакция рынка

Волна новых решений президента повлекла за собой неопределенность для бизнеса, потребителей и инвесторов, особенно из-за таможенных споров с Канадой, Мексикой и Китаем.

С рекорда 19 февраля S&P 500 уже потерял 8,6%, а падение на 10% будет означать официальную коррекцию рынка. Технологический Nasdaq опустился более чем на 10% от декабрьского максимума.

Распродажа акций усилилась в понедельник: индекс S&P 500 упал на 2,7% — это наибольшее дневное падение в этом году. Nasdaq потерял 4%, что стало его худшим показателем с сентября 2022 года.

Трамп отказался предвидеть, может ли США оказаться в рецессии, несмотря на обеспокоенность инвесторов из-за его торговой политики.

Инвесторы также внимательно следят за тем, сможет ли Конгресс принять бюджет и избежать частичного закрытия правительства. В среду выйдет важный отчет об инфляции.

Подробности

В понедельник технологический сектор S&P 500 упал на 4,3%, акции Apple и Nvidia подешевели на 5%, а Tesla потеряла 15%, потеряв $125 млрд рыночной стоимости.

Падение задело и другие рисковые активы — биткоин подешевел на 5%. В то же время, защитные сектора, такие как коммунальные услуги, показали лучшую динамику, а гособлигации США пользовались повышенным спросом — доходность 10-летних облигаций снизилась до 4,22%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
dimons
dimons
11 марта 2025, 14:39
#
Оце так трамп вміє підписувати угоди -4 трлн за пару місяців таких угод жоден президент не підписував
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0
Coreinside
Coreinside
11 марта 2025, 16:05
#
Все так і задумано. Американцям потрібно рефінансувати свій держбор у розмірі 7 тлн доларів за наступних півроку ,тому Трамп хоче щоб кошти з фондового ринку пішли в американські трежеріс. Відповідно їхня дохідність зменшиться, а значить борг можна буде рефінансувати під менший процент.Ну, а потім вже фондовий ринок знову може йти вверх.А може і не йти.Профіт.
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