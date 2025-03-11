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11 марта 2025, 19:02 Читати українською

Трамп увеличил пошлины на отдельные канадские товары до 50%

Президент США Дональд Трамп во вторник, 11 марта, объявил о новых тарифах против Канады в ответ на введенный канадской провинцией Онтарио 25% налог на электроэнергию для США. Вашингтон повысит до 50% пошлины на канадскую сталь и алюминий. Об этом Трамп написал в своей соцсети TruthSocial.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 11 марта, объявил о новых тарифах против Канады в ответ на введенный канадской провинцией Онтарио 25% налог на электроэнергию для США.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

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«Учитывая, что Онтарио (Канада) ввела 25% тариф на „электроэнергию“, поступающий в Соединенные Штаты, я поручил моему министру торговли прибавить дополнительный 25% тариф, доведя его до 50%, на всю сталь и алюминий, поставляемый в США из Канады», — сказал он.

По его словам, этот тариф вступит в силу завтра, 12 марта.

Кроме того, Трамп отметил, что Канада должна немедленно отменить свой антиамериканский фермерский тариф в размере от 250 до 390% на различные американские молочные продукты.

«В скором времени я объявлю чрезвычайное положение в сфере электроэнергии в зоне угрозы. Это позволит США быстро принять необходимые меры для устранения этой оскорбительной угрозы со стороны Канады», — заявил Трамп.

Президент США также сказал, если Канада не отменит другие уже давно существующие пошлины, то он 2 апреля существенно повысит тарифы на импортируемые в США автомобили, что фактически навсегда уничтожит автомобильную промышленность в Канаде.

Кроме того, по мнению Трампа, Канада платит очень мало за национальную безопасность, полагаясь на Соединенные Штаты для военной защиты.

«Мы дотируем Канаду более чем на $200 млрд в год. Почему? Это не может продолжаться», — подчеркнул Трамп.

По его словам, единственное, что имеет смысл — это сделать Канаду пятьдесят первым штатом США. Если это случится, все тарифы, как и другие спорные вопросы, будут неактуальными.

«Налоги канадцев значительно снизятся, они будут более защищены — как в военном, так и в других аспектах — чем когда-либо прежде, проблема Северной границы исчезнет, а самая большая и самая мощная нация в мире станет еще больше, лучше и сильнее, чем когда-либо — и Канада станет ее большей частью», — добавил Трамп.

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Напомним

Канадская провинция Онтарио в понедельник, 10 марта, объявила о повышении стоимости электроэнергии на 25% для американских потребителей в ответ на введенные Трампом 25% тарифы. Онтарио подает электроэнергию в штаты Миннесота, Мичиган и Нью-Йорк.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
11 марта 2025, 19:59
#
Американці скоро теж прозріють…
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