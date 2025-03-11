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11 марта 2025, 8:49 Читати українською

Украинцы сгенерировали более 90 000 разрешений на оружие через «Дию»

За 8 часов украинцы сгенерировали более 90 000 разрешений на оружие в государственном приложении «Дии». Об этом сообщил министр цифровой трансформации.

За 8 часов украинцы сгенерировали более 90 000 разрешений на оружие в государственном приложении «Дии».
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

10 марта в приложении «Дия» появилась новая функция — цифровое разрешение на оружие.

Как добавить разрешение

Чтобы добавить разрешение на оружие, необходимо обновить приложение, открыть раздел с документами, нажать «Добавить документ» и выбрать «Разрешение на оружие».

Если оружие зарегистрировано в Едином реестре оружия, документ автоматически появится в приложении.

Кроме того, Дия будет предупреждать о приближении конца срока действия разрешения. Продолжить его можно будет онлайн через сайт МВД, без очередей и бумажных справок.

Читайте также: Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире — половину поставили США

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 марта 2025, 9:23
#
… і пішли штурмувати Токмак?
+
0
Три літри
Три літри
11 марта 2025, 9:40
#
Ти спочатку хоча б флобер купити наважся. Наступним важким кроком буде купівля газового балончика.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 марта 2025, 11:17
#
Мені то не потрібно — я сам смертельна зброя!)
+
0
godvinik
godvinik
11 марта 2025, 10:18
#
Там заново не можна получити дозвіл, це тільки продовження існуючих
+
+15
bonv
bonv
11 марта 2025, 10:19
#
Немає чим хвалитися…
+
0
vPrirech
vPrirech
11 марта 2025, 11:40
#
… скоро будуть святкувати відкриття туалетів. Згоден з постами вище… як можна так святкувати отримання ще одного документу, на відображення.
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