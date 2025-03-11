Украинцы сгенерировали более 90 000 разрешений на оружие через «Дию»

За 8 часов украинцы сгенерировали более 90 000 разрешений на оружие в государственном приложении «Дии». Об этом сообщил министр цифровой трансформации.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

10 марта в приложении «Дия» появилась новая функция — цифровое разрешение на оружие.

Как добавить разрешение

Чтобы добавить разрешение на оружие, необходимо обновить приложение, открыть раздел с документами, нажать «Добавить документ» и выбрать «Разрешение на оружие».

Если оружие зарегистрировано в Едином реестре оружия, документ автоматически появится в приложении.

Кроме того, Дия будет предупреждать о приближении конца срока действия разрешения. Продолжить его можно будет онлайн через сайт МВД, без очередей и бумажных справок.

Читайте также: Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире — половину поставили США