За 8 часов украинцы сгенерировали более 90 000 разрешений на оружие в государственном приложении «Дии». Об этом сообщил министр цифровой трансформации.
Украинцы сгенерировали более 90 000 разрешений на оружие через «Дию»
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Что известно
10 марта в приложении «Дия» появилась новая функция — цифровое разрешение на оружие.
Как добавить разрешение
Чтобы добавить разрешение на оружие, необходимо обновить приложение, открыть раздел с документами, нажать «Добавить документ» и выбрать «Разрешение на оружие».
Если оружие зарегистрировано в Едином реестре оружия, документ автоматически появится в приложении.
Кроме того, Дия будет предупреждать о приближении конца срока действия разрешения. Продолжить его можно будет онлайн через сайт МВД, без очередей и бумажных справок.
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