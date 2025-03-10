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10 марта 2025, 10:47 Читати українською

Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире — половину поставили США

Европейский импорт оружия вырос на 155% в 2020—2024 годах, а Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире после вторжения россии в 2022 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Европейский импорт оружия вырос на 155% в 2020—2024 годах, а Украина стала крупнейшим импортером оружия в мире после вторжения россии в 2022 году.
Фото: depositphotos

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На Украину пришлось 8,8% мирового импорта вооружений в 2020—2024 годах, и чуть меньше половины этого импорта пришлось на США, при президенте Дональде Трампе приостановили военную помощь Киеву.

Данные SIPRI показали, что Соединенные Штаты продолжают доминировать на мировой арене: американские компании увеличили свою долю мирового экспорта вооружений до 43% в 2020−24 годах с 35% в период 2015—2019 годов. Экспорт вооружений из США составил примерно такую же долю мирового рынка, как и следующие восемь стран вместе взятые.

Война подчеркнула зависимость Европы от американского оружия, хотя трансатлантический альянс, основа безопасности Европы со времен Второй мировой войны, все чаще ставится под сомнение.

По данным SIPRI, на Европу в целом пришлось 28% мирового импорта вооружений в 2020—2024 годах, тогда как в период 2015—2019 годов этот показатель составил 11%. В 2020—2024 годах США поставили более 50% импорта вооружений в Европу, а крупнейшими покупателями стали Великобритания, Нидерланды и Норвегия.

В начале марта европейские лидеры поддержали планы по увеличению расходов на оборону после того, как Трамп изменил политику США.

«В связи с растущей агрессивностью россии и обострением трансатлантических отношений во время первого президентства Трампа европейские государства НАТО приняли меры по снижению своей зависимости от импорта оружия и укреплению европейской военной промышленности», — заявил Питер Веземан, старший научный сотрудник Программы по снабжению оружием SIPRI.

Однако, по его словам, трансатлантические отношения в сфере снабжения оружия имеют глубокие корни. Импорт из США возрос, и европейские страны НАТО все еще заказывают у США около 500 боевых самолетов и многое другое оружие.

Экспорт российского оружия сократился до 7,8% мирового рынка в период 2020—2024 годов по сравнению с 21% в предыдущий четырехлетний период в результате международных санкций из-за войны против Украины и роста внутреннего спроса на оружие.

Импорт оружия в страны Азии и Океании сократился на 21%, в основном из-за увеличения производства собственного оружия Китаем.

По данным SIPRI, в целом объемы мировых поставок оружия в период 2020—2024 годов остались примерно на том же уровне, что и в предыдущие четыре года.

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Источник: Минфин
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