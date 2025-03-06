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6 марта 2025, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: Инвестиции, ставка НБУ и инфляция

НБУ повысил учетную ставку с 14,5% до 15,5%

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

НБУ заверил, что «печатать гривну» не будут: Ожидаемых объемов международной помощи будет достаточно

Ожидаемых объемов внешней поддержки достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга.

Доллар или евро: как частному инвестору сохранить и приумножить сбережения

Новая политика Дональда Трампа держит в напряжении весь мир. Заложником ситуации становятся и денежные рынки, в том числе и украинский валютный рынок. Происходящие на нем изменения заставят частных инвесторов пересматривать свои валютные инвестиции.

За донат: как изменится уплата налогов для благотворителей и получателей помощи

Верховная Рада изменила порядок уплаты налогов со средств, направляемых на благотворительность. Инициаторы документа говорят, что новый порядок будет стимулировать граждан и бизнес донатить активнее. Так ли это — разбирался Минфин.

Инфляция будет расти в ближайшие месяцы — Нацбанк

В январе 2025 года инфляция ускорилась до 12,9% в годовом исчислении. По оценкам НБУ, в феврале она в дальнейшем росла. При этом целевой уровень инфляции составляет 5%. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Источник: Минфин
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