Белый дом опроверг информацию об отмене легального статуса для беженцев из Украины

В Белом доме назвали фейком появившуюся в СМИ информацию о намерениях администрации президента Дональда Трампа отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, сбежавших от войны с россией. Об этом в X написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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Она заявила, что журналисты Reuters опубликовали фейковую новость.

Это более смешные новости из Reuters, основанных на anonymous sources, которые не думали, сколько они говорят об этом.



На самом деле: нет никакого решения не будет сделано в этот период. pic.twitter.com/djf0CjTfiD — Karoline Leavitt (@PressSec) 6 марта 2025

«Это очередная лживая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, не имеющих никакого представления о том, что говорят. Правда: пока ни одно решение не принято», — написала Левитт.

Напомним

Reuters сообщило, что администрация Трампа в апреле 2025 года планирует отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинских беженцев.

Ранее «Минфин» писал, что служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановлении программы для украинцев, бегущих в США от войны, United for Ukraine.