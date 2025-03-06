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6 марта 2025, 18:36 Читати українською

Белый дом опроверг информацию об отмене легального статуса для беженцев из Украины

В Белом доме назвали фейком появившуюся в СМИ информацию о намерениях администрации президента Дональда Трампа отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, сбежавших от войны с россией. Об этом в X написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

В Белом доме назвали фейком появившуюся в СМИ информацию о намерениях администрации президента Дональда Трампа отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, сбежавших от войны с россией.
Фото: wikipedia.org

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Она заявила, что журналисты Reuters опубликовали фейковую новость.

«Это очередная лживая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, не имеющих никакого представления о том, что говорят. Правда: пока ни одно решение не принято», — написала Левитт.

Напомним

Reuters сообщило, что администрация Трампа в апреле 2025 года планирует отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинских беженцев.

Ранее «Минфин» писал, что служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановлении программы для украинцев, бегущих в США от войны, United for Ukraine.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
zevs1
zevs1
6 марта 2025, 19:39
#
Как можно Верить Америке после такой откровенной поддержки Раши, потому что это выглядит как принудительная капитуляция которую отказался подписывать Зе, что-то не видно чтобы Американцы давили на Путина чтобы достичь мира.
Тут больше вопросов чем ответов, очевидно что Украину развели.
+
+15
Dimamizdm1
Dimamizdm1
6 марта 2025, 21:08
#
Чтобы не выглядело, как принудительная капитуляция, давай бегом в ТЦК, а перед этим хорошо задонать ВСУ, этак на 10 килобаксов, чтобы потом не пришлось воевать одной лопатой
+
0
bonv
bonv
6 марта 2025, 20:06
#
Вкидів тепер багато буде і маніпуляцій…
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