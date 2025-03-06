Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отсрочки на месяц для автопроизводителей новых пошлин, введенных США в отношении Мексики и Канады. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.
США рассматривают возможность отсрочки пошлин на автомобили из Канады и Мексики
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Что известно
Чиновники администрации во вторник обсудили этот вопрос с руководителями Ford Motor, General Motors и Stellantis, рассказали собеседники агентства. Еще одна встреча по возможному смягчению тарифов намечена на среду в Белом доме.
Акции американских автопроизводителей подскочили на этой новости, причем Stellantis увеличил рост до 8,1%. Акции GM выросли на 6%, а Ford — на 4,5%.
Крупнейшие автопроизводители Детройта активно пытались остановить или пересмотреть пошлины Трампа из-за опасений потенциально катастрофических последствий.
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Автопроизводители и эксперты предупреждают, что рост расходов через 25% пошлины, введенные для соседей в понедельник, может почти мгновенно поднять цены на автомобили на тысячи долларов и парализовать цепочки поставок.
Торговая война Трампа
Минфин писал, что 4 марта 2025 года Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.
В ответ на новые тарифы в США Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму $155 миллиардов. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объяснил, что Канада немедленно вводит таможенные пошлины на товары США на сумму $30 миллиардов. На остальные товары на сумму $125 миллиардов — через 21 день.
Трюдо также добавил, что Канада подаст иски во Всемирную торговую организацию относительно новых тарифов США. А между тем канадские тарифы будут оставаться в силе, пока таможенные пошлины Соединенных Штатов не будут отменены.
Китай заявил, что с 10 марта введет дополнительные пошлины в размере 10−15% на некоторые виды импорта из США.
После чего Трамп отреагировал на решение Канады ввести таможенные пошлины на американские товары в ответ на новые торговые тарифы США. Глава Соединенных Штатов угрожает удвоить пошлины.
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Комментарии - 2
тисяч? :D
з 80 тисяч та додж рам до 100 тисяч
https://youtube.com/shorts/gedQWKLBr5w?si=WpyVcrdeCIqH_6kY
спасибі мешканцям Айдахо за президента ла-ла-ла-ла-ла