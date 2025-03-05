Доллар на минимумах, зарплата в Украине выросла на 23%: главное за среду

В среду, 5 марта, доллар опустился до самой низкой отметки за три месяца из-за торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп. Он также заявил о встречных пошлинах в своей первой речи перед Конгрессом.

За год средняя зарплата в Украине выросла на 23%

Средняя заработная плата в Украине по итогам 2024 г. выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом и достигла 21 473 гривен.

Европейские банки зафиксировали рекордную годовую прибыль. Лидирует испанский Banco Santander