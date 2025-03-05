Доллар упал до трехмесячного минимума на фоне эскалации торговой войны Трампа
Доллар на минимумах, зарплата в Украине выросла на 23%: главное за среду
В среду, 5 марта, доллар опустился до самой низкой отметки за три месяца из-за торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп. Он также заявил о встречных пошлинах в своей первой речи перед Конгрессом.
За год средняя зарплата в Украине выросла на 23%
Средняя заработная плата в Украине по итогам 2024 г. выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом и достигла 21 473 гривен.
Европейские банки зафиксировали рекордную годовую прибыль. Лидирует испанский Banco Santander
Крупнейшие банки Евросоюза завершили 2024 год с рекордной прибылью, несмотря на понижение процентных ставок. Совокупный чистый доход 20 ведущих банков региона увеличился на 7,1%, достигнув 110 млрд евро ($115 млрд), следует из расчетов Bloomberg.
Завтра НБУ объявит решение по ключевой ставке: как банки будут менять доходность вкладов
Уже завтра НБУ должен объявить свое решение по ключевой ставке и другим своим инструментам, которые непосредственно влияют на доходность депозитов. На какие депозитные ставки рассчитывать вкладчикам в ближайшее время и сколько можно заработать сейчас на вкладах в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн, читайте в свежем обзоре Минфина.
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