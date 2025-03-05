Крупнейшие банки Евросоюза завершили 2024 год с рекордной прибылью, несмотря на снижение процентных ставок. Совокупный чистый доход 20 ведущих банков региона увеличился на 7,1%, достигнув 110 млрд евро ($115 млрд), следует из расчетов Bloomberg.
Европейские банки зафиксировали рекордную годовую прибыль. Лидирует испанский Banco Santander
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Кто лидирует
Лидером по абсолютному размеру прибыли стал испанский Banco Santander, который зафиксировал 12,6 млрд евро чистой прибыли.
BNP Paribas занял второе место с показателем 11,7 млрд евро.
Наибольший рост прибыли продемонстрировал Societe Generale, чья чистая прибыль подскочила на 69% после слабых результатов в 2023 году. В то же время Deutsche Bank стал главным аутсайдером: его прибыль снизилась из-за расходов на урегулирование судебных споров.
Хотя замедление роста прибыли может свидетельствовать о достижении пика банковских доходов, европейские кредитные организации смогли компенсировать падение процентных доходов за счет развития комиссионного бизнеса. Вложения в управление активами, консалтинг и инвестиционные услуги помогли сократить зависимость от кредитования, отмечает Bloomberg.
Банки также продолжают активно возвращать капитал акционерам. В первые два месяца 2025 года они объявили о выкупе акций на 18,4 млрд евро, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Аналитики Barclays прогнозируют, что прибыльность сектора снизится лишь незначительно: рентабельность капитала (ROTE) упадет до 13% в 2025 году по сравнению с 14% в 2024 году.
«Устойчивость доходов сохраняется, несмотря на снижение ставок», — отмечают эксперты Barclays.
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