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5 марта 2025, 9:59 Читати українською

Европейские банки зафиксировали рекордную годовую прибыль. Лидирует испанский Banco Santander

Крупнейшие банки Евросоюза завершили 2024 год с рекордной прибылью, несмотря на снижение процентных ставок. Совокупный чистый доход 20 ведущих банков региона увеличился на 7,1%, достигнув 110 млрд евро ($115 млрд), следует из расчетов Bloomberg.

Крупнейшие банки Евросоюза завершили 2024 год с рекордной прибылью, несмотря на снижение процентных ставок.
Фото: Getty images

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Кто лидирует

Лидером по абсолютному размеру прибыли стал испанский Banco Santander, который зафиксировал 12,6 млрд евро чистой прибыли.

BNP Paribas занял второе место с показателем 11,7 млрд евро.

Наибольший рост прибыли продемонстрировал Societe Generale, чья чистая прибыль подскочила на 69% после слабых результатов в 2023 году. В то же время Deutsche Bank стал главным аутсайдером: его прибыль снизилась из-за расходов на урегулирование судебных споров.

Хотя замедление роста прибыли может свидетельствовать о достижении пика банковских доходов, европейские кредитные организации смогли компенсировать падение процентных доходов за счет развития комиссионного бизнеса. Вложения в управление активами, консалтинг и инвестиционные услуги помогли сократить зависимость от кредитования, отмечает Bloomberg.

Банки также продолжают активно возвращать капитал акционерам. В первые два месяца 2025 года они объявили о выкупе акций на 18,4 млрд евро, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики Barclays прогнозируют, что прибыльность сектора снизится лишь незначительно: рентабельность капитала (ROTE) упадет до 13% в 2025 году по сравнению с 14% в 2024 году.

«Устойчивость доходов сохраняется, несмотря на снижение ставок», — отмечают эксперты Barclays.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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