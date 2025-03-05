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5 марта 2025, 14:33 Читати українською

Доллар упал до трехмесячного минимума на фоне эскалации торговой войны Трампа

В среду, 5 марта, доллар опустился до самой низкой отметки за три месяца из-за торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп. Он также заявил о встречных пошлинах в своей первой речи перед Конгрессом. Об этом сообщает Reuters.

В среду, 5 марта, доллар опустился до самой низкой отметки за три месяца из-за торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп.
Фото: pixabay.com

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Динамика курсов валют была нестабильной, поскольку инвесторы озабочены влиянием эскалации глобальной торговой напряженности на мировую экономику.

В обращении к Конгрессу Трамп заявил, что 2 апреля вступят в силу новые пошлины, в частности, «зеркальные пошлины» и нетарифные меры, направленные на уравновешивание многолетних торговых дисбалансов.

Доллар сначала немного поднялся, когда Трамп выступал, но затем упал до 105,46 против основных валют, что является самым низким показателем с 6 декабря 2024 года.

Фунт стерлингов воспользовался слабостью доллара и достиг трехмесячного максимума в $1,28025.

Инвесторы продавали доллар, поскольку их все больше беспокоят перспективы роста крупнейшей экономики мира, уже демонстрирующей признаки замедления.

«Рост инфляционных ожиданий и опасения по поводу тарифов ставят под угрозу мягкую посадку экономики США», — заявил Борис Ковачевич, глобальный макроэкономический стратег компании Convera.

По его словам, эта история о макрополитике подчеркивает переход США к возрастающим рискам стагфляции.

«Конечно, повышение тарифов теоретически положительно для доллара. Однако инвесторы смотрят дальше краткосрочных потоков безопасного убежища и озабочены длительным замедлением роста», — сказал он.

Канадский доллар подешевел на 0,23%, достигнув 1,4425 канадских долларов, а мексиканское песо немного отыграло утраченные позиции и сейчас торгуется на уровне 20,6141 песо за доллар.

Японская иена также показала положительную динамику, увеличившись на 0,15% до уровня 149,58 иены за доллар.

Евро поднялось до трехмесячного максимума в $1,0639 на фоне новостей о договоренности немецких партий по созданию инфраструктурного фонда в 500 миллиардов евро и реформе правил заимствований, что предполагает значительное увеличение расходов на армию и стимулирование экономики.

Торговые войны Трампа

«Минфин» писал, что 4 марта 2025 года Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.

В ответ на новые тарифы в США Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму $155 миллиардов. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объяснил, что Канада немедленно вводит таможенные пошлины на товары США на сумму $30 миллиардов. На остальные товары на сумму $125 миллиардов — через 21 день.

Трюдо также добавил, что Канада подаст иски во Всемирную торговую организацию относительно новых тарифов США. А между тем канадские тарифы будут оставаться в силе, пока таможенные пошлины Соединенных Штатов не будут отменены.

Китай заявил, что с 10 марта введет дополнительные пошлины в размере 10−15% на некоторые виды импорта из США.

После чего Трамп отреагировал на решение Канады ввести таможенные пошлины на американские товары в ответ на новые торговые тарифы США. Глава Соединенных Штатов угрожает удвоить пошлины.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+15
Три літри
Три літри
5 марта 2025, 14:57
#
Потужно! Король Шут.
+
0
Я_ __
Я_ __
5 марта 2025, 16:17
#
Дід шось перемудрив з митами
+
0
bonv
bonv
5 марта 2025, 15:01
#
Трамп заявив, що Євросоюз був створений, «щоб грабувати США», та анонсував 25% мита на всі товари блоку. В Євросоюзі заявили, що «рішуче та негайно відреагують на невиправдані бар'єри з торгівлі».
+
+15
Я_ __
Я_ __
5 марта 2025, 16:18
#
Bonv

нехай Трамп розповість краще публіці, як і за чий рахунок США стали такими сильними в період занепаду післявоєнної Європи)
+
0
bonv
bonv
5 марта 2025, 15:02
#
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже заявив, що Трамп назвав «абсолютно фальшиву» причину запровадження мит (транскордонну торгівлю фентанілом). Трюдо припустив, що президент США насправді хотів спровокувати «крах канадської економіки», щоб полегшити анексію Канади.
Він додав, що Оттава відповість негайним запровадженням 25% мита на частину імпорту зі США і розширить список американських товарів, що оподатковуються таким митом, через 21 день.
Онтаріо, найгустонаселеніша провінція Канади, заявила, що негайно розірве контракт з інтернет-провайдером супутникового телебачення Starlink, що належить Ілону Маску, та усуне американські компанії від державних тендерів. Там також оголосили про заборону продажу алкоголю, виробленого у США.
Мексика оголосила, що представить свої заходи у відповідь у неділю, а Китай заявив, що від 10 березня запровадить мита в розмірі 10−15% на всі сільськогосподарські товари зі США.
+
0
bonv
bonv
5 марта 2025, 15:02
#
В Європі побоюються, що їхні товари можуть стати наступною ціллю Трампа. Внаслідок цього німецький індекс Dax упав на 3,5%. Це найгірший показник за три роки, який став результатом сильного падіння акцій таких експортерів, як Continental і Daimler Truck. Загальноконтинентальний індекс Stoxx Europe 600 знизився на 2,1%.
Торговельні мита на імпортні товари, запроваджені Трампом, викликали обурення сусідів США та посилили побоювання щодо ескалації торгової війни в усьому світі. Видання зазначає, що «протекціоністські кроки президента посилили стурбованість інвесторів щодо уповільнення світової економіки».
«Глобальна торговельна війна — це ситуація, в якій програють усі. Деякі люди втратять відносно більше, ніж інші, але програють усі», — сказав Ален Бокобза, голова відділу глобального розподілу активів у Societe Generale.
У США біржовий індекс S&P 500, який досяг рекордного максимуму менш як два тижні тому, на початок дня впав на 1% до 5790,24 пункту, в якийсь момент втративши все зростання, накопичене від моменту перемоги Трампа на виборах 5 листопада.
+
0
bonv
bonv
5 марта 2025, 15:02
#
В останні дні американський фондовий ринок серйозно постраждав, на відміну від стрімкого зростання, яке сталося після перемоги Трампа на виборах, коли інвестори робили ставку на його обіцянку знизити корпоративні податки, що обіцяло їм зростання прибутків. За останні два тижні індекс упав на 6%, оскільки дії Трампа вплинули на настрої інвесторів.
«Ось що відбувається, коли ринок, спочатку орієнтований на ідеал, бачить те, чого він найменше хотів: підвищення ставок та уповільнення зростання», — сказав Стівен Грей, головний інвестиційний директор Grey Value Management.
Крім того, акції банків, чутливі до економічних потрясінь, у вівторок також різко впали: індекс KBW Bank упав на 4,2%, Citigroup і Bank of America — на 5,6%, Morgan Stanley втратив 4,9%, а Goldman Sachs — 3,6%.
Мита, які діють сьогодні, вже досягли одного з найвищих рівнів за останні десятиліття, і існує ймовірність, що вони збільшаться ще більше в міру подальшого зростання напруженості.
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+15
agfromua
agfromua
5 марта 2025, 15:36
#
@Роман Мирончук Шановна редакція, розгляньте будь ласка, наступне прохання: хотілось би побачити на сторінках вашого видання розгорнутий допис щодо дієвості, або навпаки повної безглуздості введення таких бар'єрних або загороджувальних митних тарифів. Який механізм їх дії, на якому етапі та за яких умов вони дійсно можуть стати поштовхом для позитивних змін на внутрішньому ринку? Бо на спрощений погляд підвищення митних тарифів б'є насамперед по внутрішньому споживачу (бізнесу), в тому числі по внутрішніх імпортерах, коли підвищена ціна на імпортний товар спричиняє зниження попиту. Також питання в тому, чи готовий місцевий ринок (і як швидко) створити конкурентне «імпортозамєщеніє». Страждають люди і бізнеси з обох сторін, що воюють тарифами. І взагалі тут «не все так однозначно»… Дякую
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0
agfromua
agfromua
5 марта 2025, 15:46
#
П.С.: Справа ускладнюється й тим, що в таких кейсах зазвичай вплетений політичний тиск… Може хтось з ваших придворних економістів захищав дисертацію на цю тему?))
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Я_ __
Я_ __
5 марта 2025, 16:19
#
Підтримаю плюсиком, звучить цікаво

напиши модерації краще, там швидше відгукнуться і передадуть (принаймні так заявлено) у відділ редакції
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0
agfromua
agfromua
5 марта 2025, 17:29
#
Дякую, написав.
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0
Fatclerk3994
Fatclerk3994
5 марта 2025, 15:40
#
То Гороховський був прав?)) Тра викопувати і міняти на фунти стерлінгів.
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0
Vadossssss
Vadossssss
5 марта 2025, 16:00
#
Краще на гривню,особливо після підписання угоди про рідкоземельні.
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0
Я_ __
Я_ __
5 марта 2025, 16:22
#
Vadossssss

«Краще на гривню,особливо після підписання угоди про рідкоземельні.»

Не жартуй так потужно)))))
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