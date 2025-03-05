Доллар упал до трехмесячного минимума на фоне эскалации торговой войны Трампа

В среду, 5 марта, доллар опустился до самой низкой отметки за три месяца из-за торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп. Он также заявил о встречных пошлинах в своей первой речи перед Конгрессом. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Динамика курсов валют была нестабильной, поскольку инвесторы озабочены влиянием эскалации глобальной торговой напряженности на мировую экономику.

В обращении к Конгрессу Трамп заявил, что 2 апреля вступят в силу новые пошлины, в частности, «зеркальные пошлины» и нетарифные меры, направленные на уравновешивание многолетних торговых дисбалансов.

Доллар сначала немного поднялся, когда Трамп выступал, но затем упал до 105,46 против основных валют, что является самым низким показателем с 6 декабря 2024 года.

Фунт стерлингов воспользовался слабостью доллара и достиг трехмесячного максимума в $1,28025.

Инвесторы продавали доллар, поскольку их все больше беспокоят перспективы роста крупнейшей экономики мира, уже демонстрирующей признаки замедления.

«Рост инфляционных ожиданий и опасения по поводу тарифов ставят под угрозу мягкую посадку экономики США», — заявил Борис Ковачевич, глобальный макроэкономический стратег компании Convera.

По его словам, эта история о макрополитике подчеркивает переход США к возрастающим рискам стагфляции.

«Конечно, повышение тарифов теоретически положительно для доллара. Однако инвесторы смотрят дальше краткосрочных потоков безопасного убежища и озабочены длительным замедлением роста», — сказал он.

Канадский доллар подешевел на 0,23%, достигнув 1,4425 канадских долларов, а мексиканское песо немного отыграло утраченные позиции и сейчас торгуется на уровне 20,6141 песо за доллар.

Японская иена также показала положительную динамику, увеличившись на 0,15% до уровня 149,58 иены за доллар.

Евро поднялось до трехмесячного максимума в $1,0639 на фоне новостей о договоренности немецких партий по созданию инфраструктурного фонда в 500 миллиардов евро и реформе правил заимствований, что предполагает значительное увеличение расходов на армию и стимулирование экономики.

Торговые войны Трампа

«Минфин» писал, что 4 марта 2025 года Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.

В ответ на новые тарифы в США Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму $155 миллиардов. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объяснил, что Канада немедленно вводит таможенные пошлины на товары США на сумму $30 миллиардов. На остальные товары на сумму $125 миллиардов — через 21 день.

Трюдо также добавил, что Канада подаст иски во Всемирную торговую организацию относительно новых тарифов США. А между тем канадские тарифы будут оставаться в силе, пока таможенные пошлины Соединенных Штатов не будут отменены.

Китай заявил, что с 10 марта введет дополнительные пошлины в размере 10−15% на некоторые виды импорта из США.

После чего Трамп отреагировал на решение Канады ввести таможенные пошлины на американские товары в ответ на новые торговые тарифы США. Глава Соединенных Штатов угрожает удвоить пошлины.