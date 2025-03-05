В среду, 5 марта, доллар опустился до самой низкой отметки за три месяца из-за торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп. Он также заявил о встречных пошлинах в своей первой речи перед Конгрессом. Об этом сообщает Reuters.
Доллар упал до трехмесячного минимума на фоне эскалации торговой войны Трампа
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Динамика курсов валют была нестабильной, поскольку инвесторы озабочены влиянием эскалации глобальной торговой напряженности на мировую экономику.
В обращении к Конгрессу Трамп заявил, что 2 апреля вступят в силу новые пошлины, в частности, «зеркальные пошлины» и нетарифные меры, направленные на уравновешивание многолетних торговых дисбалансов.
Доллар сначала немного поднялся, когда Трамп выступал, но затем упал до 105,46 против основных валют, что является самым низким показателем с 6 декабря 2024 года.
Фунт стерлингов воспользовался слабостью доллара и достиг трехмесячного максимума в $1,28025.
Инвесторы продавали доллар, поскольку их все больше беспокоят перспективы роста крупнейшей экономики мира, уже демонстрирующей признаки замедления.
«Рост инфляционных ожиданий и опасения по поводу тарифов ставят под угрозу мягкую посадку экономики США», — заявил Борис Ковачевич, глобальный макроэкономический стратег компании Convera.
По его словам, эта история о макрополитике подчеркивает переход США к возрастающим рискам стагфляции.
«Конечно, повышение тарифов теоретически положительно для доллара. Однако инвесторы смотрят дальше краткосрочных потоков безопасного убежища и озабочены длительным замедлением роста», — сказал он.
Канадский доллар подешевел на 0,23%, достигнув 1,4425 канадских долларов, а мексиканское песо немного отыграло утраченные позиции и сейчас торгуется на уровне 20,6141 песо за доллар.
Японская иена также показала положительную динамику, увеличившись на 0,15% до уровня 149,58 иены за доллар.
Евро поднялось до трехмесячного максимума в $1,0639 на фоне новостей о договоренности немецких партий по созданию инфраструктурного фонда в 500 миллиардов евро и реформе правил заимствований, что предполагает значительное увеличение расходов на армию и стимулирование экономики.
Торговые войны Трампа
«Минфин» писал, что 4 марта 2025 года Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта и удвоил существующие 10% пошлины на импорт из Китая до 20%, что повлияет на годовой объем импорта в размере примерно $1,5 трлн.
В ответ на новые тарифы в США Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму $155 миллиардов. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объяснил, что Канада немедленно вводит таможенные пошлины на товары США на сумму $30 миллиардов. На остальные товары на сумму $125 миллиардов — через 21 день.
Трюдо также добавил, что Канада подаст иски во Всемирную торговую организацию относительно новых тарифов США. А между тем канадские тарифы будут оставаться в силе, пока таможенные пошлины Соединенных Штатов не будут отменены.
Китай заявил, что с 10 марта введет дополнительные пошлины в размере 10−15% на некоторые виды импорта из США.
После чего Трамп отреагировал на решение Канады ввести таможенные пошлины на американские товары в ответ на новые торговые тарифы США. Глава Соединенных Штатов угрожает удвоить пошлины.
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Комментарии - 14
нехай Трамп розповість краще публіці, як і за чий рахунок США стали такими сильними в період занепаду післявоєнної Європи)
Він додав, що Оттава відповість негайним запровадженням 25% мита на частину імпорту зі США і розширить список американських товарів, що оподатковуються таким митом, через 21 день.
Онтаріо, найгустонаселеніша провінція Канади, заявила, що негайно розірве контракт з інтернет-провайдером супутникового телебачення Starlink, що належить Ілону Маску, та усуне американські компанії від державних тендерів. Там також оголосили про заборону продажу алкоголю, виробленого у США.
Мексика оголосила, що представить свої заходи у відповідь у неділю, а Китай заявив, що від 10 березня запровадить мита в розмірі 10−15% на всі сільськогосподарські товари зі США.
Торговельні мита на імпортні товари, запроваджені Трампом, викликали обурення сусідів США та посилили побоювання щодо ескалації торгової війни в усьому світі. Видання зазначає, що «протекціоністські кроки президента посилили стурбованість інвесторів щодо уповільнення світової економіки».
«Глобальна торговельна війна — це ситуація, в якій програють усі. Деякі люди втратять відносно більше, ніж інші, але програють усі», — сказав Ален Бокобза, голова відділу глобального розподілу активів у Societe Generale.
У США біржовий індекс S&P 500, який досяг рекордного максимуму менш як два тижні тому, на початок дня впав на 1% до 5790,24 пункту, в якийсь момент втративши все зростання, накопичене від моменту перемоги Трампа на виборах 5 листопада.
«Ось що відбувається, коли ринок, спочатку орієнтований на ідеал, бачить те, чого він найменше хотів: підвищення ставок та уповільнення зростання», — сказав Стівен Грей, головний інвестиційний директор Grey Value Management.
Крім того, акції банків, чутливі до економічних потрясінь, у вівторок також різко впали: індекс KBW Bank упав на 4,2%, Citigroup і Bank of America — на 5,6%, Morgan Stanley втратив 4,9%, а Goldman Sachs — 3,6%.
Мита, які діють сьогодні, вже досягли одного з найвищих рівнів за останні десятиліття, і існує ймовірність, що вони збільшаться ще більше в міру подальшого зростання напруженості.
напиши модерації краще, там швидше відгукнуться і передадуть (принаймні так заявлено) у відділ редакції
«Краще на гривню,особливо після підписання угоди про рідкоземельні.»
Не жартуй так потужно)))))