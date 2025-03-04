Биткоин упал на фоне пошлин США, Роналдинью запустил собственный мемкоин: что нового на крипторынке

Падение биткоина привело к ликвидации позиций более чем на $1 миллиард

В ночь на 4 марта 2025 года цена первой криптовалюты резко опустилась до около $82 500 на фоне объявления президента США Дональда Трампа о пошлинах для Канады, Мексики и Китая.

К моменту написания новости биткоин пытается закрепиться выше $83 500. За сутки актив подешевел на 8,6%.

За последние сутки были ликвидированы позиции 296 632 трейдеров. Более $858 млн потерь пришлось на лонг-позиции, около $150 млн — на шорт. По активам преобладают биткоин и Ethereum — в парах с этими криптовалютами были ликвидированы позиции на около $372 млн и $200 млн соответственно.

Напомним, 3 марта биткоин подорожал более чем на 20% от минимумов на прошлой неделе после того, как Трамп объявил о планах включить его в новый стратегический криптозерв США. На этом фоне биткоин поднялся до $93 057.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. При этом наибольшее падение у Cardano (-15,41%) и Solana (-14%).

Binance удалит USDT и другие стейблкоины, не соответствующие MiCA

Криптовалютная биржа Binance прекратит поддержку девяти стейблкоинов на территории Европейской экономической зоны (EEA). Решение связано с необходимостью соблюдения требований MiCA.

31 марта платформа проведет делистинг спотовых пар со «стабильными монетами»:

USDT;

DAI;

TUSD;

USDP;

FDUSD;

AEUR;

UST;

USTC;

PAXG.

При этом их хранение, депозиты, вывод и конвертация останутся доступными, сообщил представитель Binance в комментарии Cointelegraph.

«Однако (пользователи — ред.) не смогут использовать эти стейблкоины для любых других продуктов и услуг на нашей платформе», — добавил он.

Команда Binance рекомендует пользователям из Европейской экономической зоны конвертировать «не соответствующие требованиям стабильные монеты» в совместимые альтернативы типа USDC или EURI или вывести их в фиат.

Делистинг связан с рекомендацией Европейского управления по ценным бумагам и рынкам. В январе регулятор заявил, что не соответствующие MiCA криптоактивы должны быть исключены с рынка до 31 марта.

Роналдинью запустил собственный мемкоин

Бывший бразильский футболист Роналдинью 3 марта объявил о запуске собственного мемкоина STAR10 в сети BNB Chain.

На пике актив торговался на уровне $0,3064, а затем стремительно пошел вниз. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости цена токена составляет $0,1357, капитализация актива — $10,95 млн. За сутки цена STAR10 рухнула на 50%.

Хакеры полностью отмыли украденные из Bybit почти 500 000 ETH

Злоумышленники отмыли все 499 000 ETH (на момент совершения транзакций сумма была эквивалентна $1,39 млрд), которые они украли с криптовалютной биржи Bybit, свидетельствуют данные ончейн-аналитиков Ember. На это хакерам ушло 10 дней.

Кроме того, согласно информации от Ember, протокол THORChain являлся основным каналом для отмывания средств. Сервис за неделю обработал транзакции на $4,669 млрд, по состоянию на 3 марта еще дополнительно на $1,285 млрд, согласно данным DefiLlama.

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