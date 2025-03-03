Облигации Украины упали, акции оборонных компаний ЕС выросли: главное за понедельник

Еврооблигации Украины 3 марта упали после ссоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Более всего подешевели ценные бумаги с погашением в 2035 году — их стоимость упала на 3,6 цента, опустившись до 61,7 цента за доллар. Это самый низкий уровень за последний месяц.

Акции оборонных компаний ЕС взлетели на новостях о поддержке Украины

3 марта, в начале торгов, был зафиксирован резкий рост стоимости акций европейских оборонных компаний. Этот скачок произошел на фоне встречи лидеров стран региона в Лондоне, где обсуждались вопросы предоставления Украине гарантий безопасности в условиях потенциального сокращения помощи со стороны США.

Биткоин подорожал более чем на 20% после заявлений Трампа о новом крипторезерве

3 марта биткоин подорожал более чем на 20% от минимумов на прошлой неделе после того, как президент США объявил о планах включить его в новый стратегический криптозерв США.

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