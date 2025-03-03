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3 марта 2025, 14:37 Читати українською

Акции оборонных компаний ЕС взлетели на новостях о поддержке Украины

3 марта, в начале торгов, был зафиксирован резкий рост стоимости акций европейских оборонных компаний. Этот скачок произошел на фоне встречи лидеров стран региона в Лондоне, где обсуждались вопросы предоставления Украине гарантий безопасности в условиях потенциального сокращения помощи со стороны США. Об этом пишет Bloomberg.

3 марта, в начале торгов, был зафиксирован резкий рост стоимости акций европейских оборонных компаний.
Фото Pixabay

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Стремительный рост котировок: лидеры рынка

Фьючерсные контракты на индекс Euro Stoxx 50 выросли на 0,5%. На платформе Tradegate акции ведущих европейских оборонных компаний продемонстрировали поразительный рост (по сравнению с ценами закрытия на основных биржах в пятницу):

  • BAE Systems Plc: +23%
  • Rheinmetall AG: +19%
  • Thales SA: +17%
  • Saab AB: +17%
  • Dassault Aviation: +16%
  • Rolls-Royce Plc: +13%
  • Leonardo SpA: +12%

Ожидание мира и рост оборонных бюджетов

Несмотря на недавние дипломатические разногласия между союзниками, инвесторы, по словам экспертов, оптимистично настроены по поводу перспектив мирного урегулирования в Украине до 2025 года. Также ожидается значительное увеличение государственных расходов по обороне в ближайшие годы.

Европейский консенсус по самостоятельной обороне

Как отмечает Bloomberg, в Европе сформировался консенсус о необходимости самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Это, в свою очередь, подразумевает существенное наращивание военных бюджетов.

Rheinmetall: пример стремительного роста

Ожидание увеличения оборонных расходов в Европе уже привели к значительному росту котировок акций компаний этого сектора. К примеру, акции Rheinmetall, одного из ключевых поставщиков оборудования для сухопутных войск в Европе, с начала года выросли на 67%. А за три года, прошедшие с начала войны, стоимость акций компании выросла более чем на 800%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Три літри
Три літри
3 марта 2025, 15:52
#
Але наші експерти зараз розкажуть наскільки мізерний вклад цих компаній в озброєння ЗСУ
+
+15
propodail
propodail
3 марта 2025, 16:14
#
Хоча навіть райнметала вклад величезний одного
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