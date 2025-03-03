3 марта, в начале торгов, был зафиксирован резкий рост стоимости акций европейских оборонных компаний. Этот скачок произошел на фоне встречи лидеров стран региона в Лондоне, где обсуждались вопросы предоставления Украине гарантий безопасности в условиях потенциального сокращения помощи со стороны США. Об этом пишет Bloomberg.
Акции оборонных компаний ЕС взлетели на новостях о поддержке Украины
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Стремительный рост котировок: лидеры рынка
Фьючерсные контракты на индекс Euro Stoxx 50 выросли на 0,5%. На платформе Tradegate акции ведущих европейских оборонных компаний продемонстрировали поразительный рост (по сравнению с ценами закрытия на основных биржах в пятницу):
- BAE Systems Plc: +23%
- Rheinmetall AG: +19%
- Thales SA: +17%
- Saab AB: +17%
- Dassault Aviation: +16%
- Rolls-Royce Plc: +13%
- Leonardo SpA: +12%
Ожидание мира и рост оборонных бюджетов
Несмотря на недавние дипломатические разногласия между союзниками, инвесторы, по словам экспертов, оптимистично настроены по поводу перспектив мирного урегулирования в Украине до 2025 года. Также ожидается значительное увеличение государственных расходов по обороне в ближайшие годы.
Европейский консенсус по самостоятельной обороне
Как отмечает Bloomberg, в Европе сформировался консенсус о необходимости самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Это, в свою очередь, подразумевает существенное наращивание военных бюджетов.
Rheinmetall: пример стремительного роста
Ожидание увеличения оборонных расходов в Европе уже привели к значительному росту котировок акций компаний этого сектора. К примеру, акции Rheinmetall, одного из ключевых поставщиков оборудования для сухопутных войск в Европе, с начала года выросли на 67%. А за три года, прошедшие с начала войны, стоимость акций компании выросла более чем на 800%.
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