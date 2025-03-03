Еврооблигации Украины 3 марта упали после ссоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Reuters.
Еврооблигации Украины упали после ссоры Трампа и Зеленского
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Какие бумаги подешевели
Больше всего подешевели ценные бумаги с погашением в 2035 году — их стоимость упала на 3,6 цента, опустившись до 61,7 цента за доллар. Это самый низкий уровень за последний месяц.
ВВП-варанты потеряли более 2 центов, снизившись до чуть более 80 центов.
Reuters пишет, что в последнее время украинский долг похож на американские горки.
Предыстория
В середине февраля, когда Трамп назвал Зеленского «диктатором» и начал восстанавливать отношения с россией, украинские облигации резко упали. Однако на прошлой неделе большинство из них отыграли часть потерь на ожиданиях соглашения о полезных ископаемых, которое могло бы убедить президента США поддержать Украину в войне.
Этот оптимизм погас после того, как в пятницу Зеленский досрочно прекратил свой визит в Вашингтон, во время которого должны были подписать соглашение.
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В воскресенье Зеленский встретился с европейскими лидерами в Лондоне, согласившимися разработать мирный план для Украины и представить его Вашингтону. Этот шаг критически важен для того, чтобы США могли предоставить гарантии безопасности, которые Украина считает необходимыми для сдерживания россии.
Зеленский после встречи сказал, что верит в возможность возобновления отношений с Трампом.
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