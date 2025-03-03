Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Украина не получит деньги, если президент Владимир Зеленский не будет «стремиться к миру». Он сказал, что Трамп хочет закончить войну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра торговли Fox News .
Украина не получит деньги, если Зеленский не будет «стремиться к миру» — министр торговли США
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«У нас были расставлены столы для подписи (соглашения о недрах). Это все было задумано, чтобы все было красиво. А вместо этого мы пообедали сами, без делегации Зеленского, потому что они приехали не ради мира», — сказал Лутник.
По его словам, Трамп хочет положить конец войне в Украине и «создать мир».
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«Он даже сказал, что с Путиным надо быть рассудительным. Вы не можете сказать, что Путин — террорист, а потом позвонить ему и попытаться договориться с ним о мире. Поэтому вы должны быть сбалансированными. Дональд Трамп знает, как быть посредником. Он знает, как это арбитрировать. И ему нужен Зеленский. А Зеленскому надо было услышать это непосредственно от США, которые финансируют Украину: «Мы не дадим вам денег, если вы не будете стремиться к миру», — сказал Лутник.
Предыстория
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он провел встречу с американскими сенаторами и президентом США Дональдом Трампом.
Однако при общении с представителями СМИ между Зеленским и Трампом возникла ссора, которая касалась войны в Украине.
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Комментарии - 19
«У нас були розставлені столи для підпису (угоди про надра) — А замість цього ми пообідали самі, без делегації Зеленського, тому що вони приїхали не заради миру»
А який звязок угоди про надра з миром? А ніякого.
Цікаво Трумпу вже розповіли про події у Лондоні? Скоріш за все ні.
О, відразу видно експерта. Розкажи чим саме з американських ракет ти збираєшся збивати шахеди. Мабуть PAC-3?
Читаємо зведення ПС:
«
У ніч на 3 березня 2025 року (із 19.00 2 березня) противник атакував 83-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф.
«
Тобто тільки на одну ніч нам треба десь під 100 ракет PAC-3, правильно? А у США стільки буде?
Ну может их на месяц и хватит. Потужно!
Так-так, нам же до цього США давали 3000 ракет PAC-3 кожного місяця. Трамп особисто підписав указ про це відразу після інавгурації. Та й минулої зими пів року тормозив закон про фінансування військової допомоги не Трамп, а Бідон. Хоча дивно як же ми минулу зиму вижили без цих ракет?
От тільки не зрозуміло чому вчора ввечорі в п’ятиповерхівку в старому місті Харкова влетів шахед. Наче ж ще мало вистачити американських ракет.
А 28 лютого точно мали ще бути ракети, але знов чомусь вони не врятували харківську лікарню
их сбивают из пулеметов мобильные группы. редко-редко используют маленькие ракеты типа стрелы — стингера.
Коли тривога саме по шахедам зазвичай відкриваю вікно даби чути якщо небезпека буде поруч — а тоді вже кулеметні черги чутно навіть від кільцевої.
Але ж експерт збираєтся їх ракетами збивати. Цікаво послухати думку проффесінала. :D
аа, вспомнил , нисколько.
он наоборот — на пол-года останавливал всю помощь с осени 2023 до лета 2024.
Слава ему и благодарность за єто.
Бо цей *** ракет не дав. Ніяких! Ні для шахедів, ні для нафтобаз на теріторії Росії, не для лікатів яки кожного дня скидають десятки КАБів на Харків, Суми, а також вздовж всієї лінії фронта. Zero! Nothing!
міністр не поцікавився?
кожного дня цілеспрямовано кацапи гатять ракетами та бомбами по мирним мешканцям це ж звісно прояв готовності до миру.
Приїхав президент іншої країни і його одразу почали принижувати, щось не схоже що вони хотіли «щоб все було красиво»
На путіна неможливо натиснути, по крайній мірі поки намагаєшся з ним обійматися. На Зеленського теж неможливо, як виявив дональд. Але на зеленського можна повісити невдачу дональда укласти мир наприклад…
100% виграє, якщо ці вибори були би під тиском.
Так, не хочемо.