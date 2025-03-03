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3 марта 2025, 9:17 Читати українською

Украина не получит деньги, если Зеленский не будет «стремиться к миру» — министр торговли США

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Украина не получит деньги, если президент Владимир Зеленский не будет «стремиться к миру». Он сказал, что Трамп хочет закончить войну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра торговли Fox News .

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Украина не получит деньги, если президент Владимир Зеленский не будет «стремиться к миру».
Фото: unn.ua

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Подробности

«У нас были расставлены столы для подписи (соглашения о недрах). Это все было задумано, чтобы все было красиво. А вместо этого мы пообедали сами, без делегации Зеленского, потому что они приехали не ради мира», — сказал Лутник.

По его словам, Трамп хочет положить конец войне в Украине и «создать мир».

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«Он даже сказал, что с Путиным надо быть рассудительным. Вы не можете сказать, что Путин — террорист, а потом позвонить ему и попытаться договориться с ним о мире. Поэтому вы должны быть сбалансированными. Дональд Трамп знает, как быть посредником. Он знает, как это арбитрировать. И ему нужен Зеленский. А Зеленскому надо было услышать это непосредственно от США, которые финансируют Украину: «Мы не дадим вам денег, если вы не будете стремиться к миру», — сказал Лутник.

Предыстория

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он провел встречу с американскими сенаторами и президентом США Дональдом Трампом.

Однако при общении с представителями СМИ между Зеленским и Трампом возникла ссора, которая касалась войны в Украине.

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Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 19

+
+105
yarg
yarg
3 марта 2025, 9:29
#
**** фейкуни…
«У нас були розставлені столи для підпису (угоди про надра) — А замість цього ми пообідали самі, без делегації Зеленського, тому що вони приїхали не заради миру»

А який звязок угоди про надра з миром? А ніякого.
+
+45
Три літри
Три літри
3 марта 2025, 9:55
#
Всім **** на міністра торгівлі США.

Цікаво Трумпу вже розповіли про події у Лондоні? Скоріш за все ні.
+
+43
Bookseller
Bookseller
3 марта 2025, 10:02
#
А что там в Лондоне? Собираются дать 5000 ракет для сбивания шахедов? Ну может их на месяц и хватит. Потужно!
+
+30
Три літри
Три літри
3 марта 2025, 10:11
#
Собираются дать 5000 ракет для сбивания шахедов?

О, відразу видно експерта. Розкажи чим саме з американських ракет ти збираєшся збивати шахеди. Мабуть PAC-3?

Читаємо зведення ПС:
«
У ніч на 3 березня 2025 року (із 19.00 2 березня) противник атакував 83-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф.
«

Тобто тільки на одну ніч нам треба десь під 100 ракет PAC-3, правильно? А у США стільки буде?

Ну может их на месяц и хватит. Потужно!

Так-так, нам же до цього США давали 3000 ракет PAC-3 кожного місяця. Трамп особисто підписав указ про це відразу після інавгурації. Та й минулої зими пів року тормозив закон про фінансування військової допомоги не Трамп, а Бідон. Хоча дивно як же ми минулу зиму вижили без цих ракет?

От тільки не зрозуміло чому вчора ввечорі в п’ятиповерхівку в старому місті Харкова влетів шахед. Наче ж ще мало вистачити американських ракет.

А 28 лютого точно мали ще бути ракети, але знов чомусь вони не врятували харківську лікарню
+
0
yarg
yarg
3 марта 2025, 10:14
#
Никто не сбивает шахеды петриотами :)
их сбивают из пулеметов мобильные группы. редко-редко используют маленькие ракеты типа стрелы — стингера.
+
+30
Три літри
Три літри
3 марта 2025, 10:17
#
Та я в курсі.

Коли тривога саме по шахедам зазвичай відкриваю вікно даби чути якщо небезпека буде поруч — а тоді вже кулеметні черги чутно навіть від кільцевої.

Але ж експерт збираєтся їх ракетами збивати. Цікаво послухати думку проффесінала. :D
+
+51
yarg
yarg
3 марта 2025, 10:13
#
А сколько ракет дал трамп ?
аа, вспомнил , нисколько.
он наоборот — на пол-года останавливал всю помощь с осени 2023 до лета 2024.
Слава ему и благодарность за єто.
+
+30
Три літри
Три літри
3 марта 2025, 10:18
#
Їх теж не врятували ракети Трампа.

Бо цей *** ракет не дав. Ніяких! Ні для шахедів, ні для нафтобаз на теріторії Росії, не для лікатів яки кожного дня скидають десятки КАБів на Харків, Суми, а також вздовж всієї лінії фронта. Zero! Nothing!
+
+15
Три літри
Три літри
3 марта 2025, 11:47
#
Тут було посилання на пост про тварин що загинули в Еко-парку після влучань кількох шахедів по його теріторії.
+
+36
nitrolog
nitrolog
3 марта 2025, 10:14
#
А пітун готовий до миру?
міністр не поцікавився?
кожного дня цілеспрямовано кацапи гатять ракетами та бомбами по мирним мешканцям це ж звісно прояв готовності до миру.
Приїхав президент іншої країни і його одразу почали принижувати, щось не схоже що вони хотіли «щоб все було красиво»
+
0
BobKickass
BobKickass
3 марта 2025, 13:46
#
А пітун готовий до миру?

На путіна неможливо натиснути, по крайній мірі поки намагаєшся з ним обійматися. На Зеленського теж неможливо, як виявив дональд. Але на зеленського можна повісити невдачу дональда укласти мир наприклад…
+
+13
Kharakternyk
Kharakternyk
3 марта 2025, 10:52
#
А він не буде прагнути, бо це ж вибори і п****ц:)
+
+15
Три літри
Три літри
3 марта 2025, 11:45
#
Путіна дуже турбують вибори в Україні. Навіть більше ніж в Росії. Його американських клевретів теж. Ну і українських міньонів, як бачимо.
+
+15
yarg
yarg
3 марта 2025, 12:16
#
Ну вибори. і що ? думаєте зеленський не виграє ще раз ? думаю що виграє.
+
0
BobKickass
BobKickass
3 марта 2025, 13:47
#
думаю що виграє

100% виграє, якщо ці вибори були би під тиском.
+
+30
zephyr
zephyr
3 марта 2025, 10:52
#
Деньги за капитуляцию- вот так надо было заголовок назвать.
+
+15
paulball
paulball
3 марта 2025, 11:47
#
Вы не хотите мира
+
+45
Три літри
Три літри
3 марта 2025, 11:54
#
> Вы не хотите русского мира

Так, не хочемо.
+
0
bonv
bonv
3 марта 2025, 13:21
#
Сумно аж за край…
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