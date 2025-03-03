Украина не получит деньги, если Зеленский не будет «стремиться к миру» — министр торговли США

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Украина не получит деньги, если президент Владимир Зеленский не будет «стремиться к миру». Он сказал, что Трамп хочет закончить войну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра торговли Fox News .

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Подробности

«У нас были расставлены столы для подписи (соглашения о недрах). Это все было задумано, чтобы все было красиво. А вместо этого мы пообедали сами, без делегации Зеленского, потому что они приехали не ради мира», — сказал Лутник.

По его словам, Трамп хочет положить конец войне в Украине и «создать мир».

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«Он даже сказал, что с Путиным надо быть рассудительным. Вы не можете сказать, что Путин — террорист, а потом позвонить ему и попытаться договориться с ним о мире. Поэтому вы должны быть сбалансированными. Дональд Трамп знает, как быть посредником. Он знает, как это арбитрировать. И ему нужен Зеленский. А Зеленскому надо было услышать это непосредственно от США, которые финансируют Украину: «Мы не дадим вам денег, если вы не будете стремиться к миру», — сказал Лутник.

Предыстория

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он провел встречу с американскими сенаторами и президентом США Дональдом Трампом.

Однако при общении с представителями СМИ между Зеленским и Трампом возникла ссора, которая касалась войны в Украине.