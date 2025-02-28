Полиция Киева проводит следственные действия на территории четырех предприятий, специализирующихся на производстве лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правоохранители проводят обыски у ведущих фармпроизводителей Киева (фото)
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Отмечается, что обыски в служебных помещениях компаний проходят в рамках начатого уголовного производства. При этом ни названий компаний, ни более подробной официальной информации пока нет.
Где проводят обыски
По данным Forbes Ukraine, проведение обысков в своих офисах подтвердили в корпорации «Артериум», АО «Фармак» и фармацевтической компании «Дарница».
Руководитель одного из предприятий рассказал, что следственные действия начались примерно в 7:30 утра и происходит с участием полиции и СБУ, которые блокируют работу предприятия.
«Обыски, которые сегодня проходят, — по теме нашего одного из дистрибьюторов, который есть на украинском рынке, по продаже в этой госзакупке. Мы не понимаем нашу роль в этом, потому что мы не участвуем в торгах, мы только отгружаем дистрибьютору», — рассказал топ-менеджер.
Другой руководитель фармацевтического предприятия добавил, что речь идет о дистрибьюторе Волыньфарм.
Напомним
«Минфин» писал, что в начале февраля 2025 года президент Владимир Зеленский раскритиковал завышенные цены на лекарства и пригрозил кадровыми изменениями, если ситуация не изменится.
12 февраля Совет Нацбезопасности и обороны на заседании принял решение о ценах на лекарства для их удешевления. Зеленский заявил, что есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта.
Позже Кабинет министров обнародовал постановление о стабилизации цен на лекарственные средства. Отмечалось, что торговая прибавка на лекарства в аптеках будет дифференцированной и будет зависеть от цены.
25 февраля Министерство здравоохранения заявило, что договорилось с украинскими фармацевтическими производителями о снижении цен на еще более 100 препаратов, начиная с марта.
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