Главное за четверг: Соглашение между Украиной и США, падение биткоина и «Золотые» хрущевки

Кабинет министров принял решение о подписании соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США, который будет наполняться совместно и, в частности, средствами по реализации украинских полезных ископаемых.

Биткоин в моменте упал до $82 тысяч

Поздно вечером 26 февраля цена первой криптовалюты в моменте упала до $82 242. После резкого падения биткоин начал восстанавливать свои позиции.

Золотые хрущевки: почему в центре Киева раскупают старое жилье

В Киеве сформировался новый тренд: ценники на квартиры в домах устаревшего и не комфортного для проживания жилого фонда бьют рекорды. Все дело в том, что за квартирами в домах хрущевской застройки на Печерске или Лукьяновке охотятся как мечтающие жить в столице покупатели, но имеющие ограниченные бюджеты под покупку недвижимости, так и инвесторы, которые планируют выгодно сдавать или перепродать ликвидное жилье.

НБУ настаивает на лицензировании деятельности Revolut

Национальный банк Украины отметил необходимость лицензирования деятельности британского необанка Revolut на украинском рынке.

Золото, серебро, нейзильбер: на каких памятных монетах Украины можно заработать больше

По многочисленным просьбам читателей, продолжаем разговор об инвестициях в украинскую нумизматику. Сегодня поговорим о некоторых новых трендах в этой сфере, рассмотрим, как зарабатывают на украинских монетах. В качестве примера возьмем новинки отечественной нумизматики, выпущенные на днях Нацбанком.