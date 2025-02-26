Соглашение с США, реальный ВВП, индексация пенсий: главное за среду

Конечный вариант соглашения с США не предусматривает никаких долгов со стороны Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с прессой. «Конечный вариант соглашения оценивают очень неплохо наши члены правительства. Говорят, он может работать. Конечный вариант полностью я еще не видел, у меня была Ставка. Главные вопросы, которые я затрагивал, они там звучат очень неплохо. Команды действительно поработали и украинцы, и американцы.

Реальный ВВП Украины в январе вырос на 2%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2025 года вырос на 2% по сравнению с январем-2024, тогда как в декабре-2024 рост фиксировался на уровне 1,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Индексация пенсий: Кто получит повышение на 11,5% с 1 марта

В Украине с 1 марта 2025 г. состоится индексация пенсий. Для более чем 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%.

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