Зеленский: Соглашение с США не предусматривает долгов со стороны Украины

Конечный вариант соглашения с США не предусматривает никаких долгов со стороны Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с прессой, сообщает Укринформ.

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«Конечный вариант соглашения оценивают очень неплохо наши члены правительства. Говорят, он может работать. Конечный вариант полностью я еще не видел, у меня была Ставка. Главные вопросы, которые я затрагивал, они там звучат очень неплохо. Команды действительно поработали — и украинцы, и американцы.

Главное для меня было, что мы не являемся божниками, несмотря на то, что это звучит в медиа. В сделке нет ни $500 млрд долга, ни $350 млрд, ни $150 млрд. Я считал, это было бы несправедливо по отношению к нам", — сказал президент.

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Зеленский подтвердил, что за рамочным соглашением с США об использовании полезных ископаемых будет следовать соглашение об общем инвестиционном фонде, которое подлежит ратификации Украиной, сообщает «Европейская правда»,

Он подчеркнул, что сейчас Украина и США согласовали рамочное соглашение об использовании украинских природных ресурсов, согласно которому это будет происходить через фонд, где оба государства будут совладельцами.

Он уточнил, что следующего договора о функционировании самого фонда нет.

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