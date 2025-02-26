Минфин - Курсы валют Украины

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26 февраля 2025, 16:11 Читати українською

Зеленский: Соглашение с США не предусматривает долгов со стороны Украины

Конечный вариант соглашения с США не предусматривает никаких долгов со стороны Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с прессой, сообщает Укринформ.

Конечный вариант соглашения с США не предусматривает никаких долгов со стороны Украины.
Фото: president.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Конечный вариант соглашения оценивают очень неплохо наши члены правительства. Говорят, он может работать. Конечный вариант полностью я еще не видел, у меня была Ставка. Главные вопросы, которые я затрагивал, они там звучат очень неплохо. Команды действительно поработали — и украинцы, и американцы.

Главное для меня было, что мы не являемся божниками, несмотря на то, что это звучит в медиа. В сделке нет ни $500 млрд долга, ни $350 млрд, ни $150 млрд. Я считал, это было бы несправедливо по отношению к нам", — сказал президент.

Читайте также: США потратили на помощь Украине менее $100 миллиардов — Зеленский ответил Трампу

Зеленский подтвердил, что за рамочным соглашением с США об использовании полезных ископаемых будет следовать соглашение об общем инвестиционном фонде, которое подлежит ратификации Украиной, сообщает «Европейская правда»,

Он подчеркнул, что сейчас Украина и США согласовали рамочное соглашение об использовании украинских природных ресурсов, согласно которому это будет происходить через фонд, где оба государства будут совладельцами.

Он уточнил, что следующего договора о функционировании самого фонда нет.

Читайте также: Шмыгаль раскрыл детали работы совместного с США Фонда восстановления Украины

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+45
Turbo Apricot
Turbo Apricot
26 февраля 2025, 16:19
#
Угода зі США не передбачає боргів з боку України, вірю Зеленському, ми українці будемо отримувати тільки користь від цієї угоди, ПОТУЖНО!
+
0
antibiotik1
antibiotik1
26 февраля 2025, 16:37
#
А еще он сказал: кто даст гарантии безопасности Украине — тот получит возможность восстанавливать нашу страну после войны. Вот это очень потужно.
+
+31
juular
juular
26 февраля 2025, 16:44
#
Не троллинга ради, я вот посмотрел… в Украина 4 АЭС, все начались строится, (я грубо округлю время с начала проектирования до ввода в эксплуатацию примерно +/- 2 года). это где-то 1978 — 1986. Ровненская, 2-ой блок был в 2010 или 2006 закончен. велось сотрудничество с РосАтомом и уже в 2015 расторгли договор о строительстве 3 и 4 реакторов. В обшем, украинский народ в кооперации с империей-оккупантом построили себе АЭС. Советские времена же сейчас это «совок» и оккупация вроде. А теперь в «борьбе за независимость» мы продали уже кучу земли и теперь, — полезные ископаемые. Ждем, когда демократический мир нам будет восстанавливать энергетику, а мы, как потребители и налогоплательщики будем за это платить на порядки больше. Странное освобождение, как по мне. ПС: я в СССР не жил практически, я был ребенком и когда он распался — это были худшие времена для моих родителей/семьи… я не топлю за «возращение назад» просто потому что я того «назад» и не знаю. Я просто привел факт. Его можно расширить. Кстати долг Украины превысил 7 трлн гривен…
+
0
Corolla
Corolla
26 февраля 2025, 17:28
#
К сожалению, таких как Вы, и, например, я — с адеватной точкой зрения, сейчас меньшинство. Ну или просто люди боятся высказывать свое мнение, т.к. сразу запишут в кремлеботы, ИПСО и т. д.
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+26
Strain
Strain
26 февраля 2025, 17:44
#
Это не адекватная точка зрения. Дело в том, что не Украина начала эту войну. Вот и всё. Соответственно все вопросы и не довольства можете адресовать путину. Можете попросить его остановить войну, отстроить города и тогда через н-число лет уже с другим руководством обоих страно можно думать о возобновлении сотрудничества.
Иначе это не работает.
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0
user mf
user mf
26 февраля 2025, 18:38
#
Згідно твоєї рузськаміровськоі ментальності (і того пацанчика, з постом зверху) ваша адекватність — це рух не на Захід, а на схід, до ваших соплєменіков, це те що казав ваш лідер — праффесор- 12−15 років тому. Але вам чітко пояснили ще в 13−14 р. — такого не буде, а зараз можна добавити- такого не буде років 70−100 — поки не зміниться два покоління (шкільна малеча вже зараз ненавидить рузський мір). А щодо тих хто «баіца висказивать своє мнєніє» — правильно бояться — за ворожу пропаганду (навіть дитина розуміє - чия то пропаганда) — можна отримати по повній…згідно КПК.
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0
Три літри
Три літри
26 февраля 2025, 18:10
#
Чувак, ти краще дивись що там ваш Путін продає Трампу 😁

А то виселять з дому бо земля американцям пішла.
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0
SergValin
SergValin
26 февраля 2025, 18:14
#
Даже в этом тексте третий пункт это фактически выплата дани, половины всей ренты от всех ресурсов. И всё в правовой юрисдикции США. И это даже ещё без конкретики, чисто рамочное соглашение.
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0
Три літри
Три літри
26 февраля 2025, 18:31
#
Нормальний розподіл прибутків коли хтось в щось інвестує. А ти як бачиш інвестування? Приходить інвестор, витрачає гроші і нічого не отримує?
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