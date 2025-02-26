Американский фонд NED приостанавливает грантовую поддержку по всему миру

Национальный фонд на поддержку демократии (NED) не имеет доступа к выделенным ранее Конгрессом США средствам, поэтому вынужден приостановить грантовую поддержку. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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Несмотря на то, что 95% финансирования NED непосредственно назначается Конгрессом США и не считается иностранной помощью, доступ к этим средствам был прекращен без объяснения причин.

«В результате, впервые за четыре десятилетия истории организации она не смогла выполнить свои обязательства и была вынуждена приостановить поддержку почти 2000 партнеров по всему миру», — говорится в сообщении.

Кроме того, фонд был вынужден отправить в вынужденный отпуск большинство своих сотрудников.

«NED — одна из самых эффективных организаций в своей отрасли, направляя 83 цента с каждого доллара на усилия, борющиеся с коррупцией, способствуют открытому правительству и поддерживают верховенство права», — отметили в фонде.

В NED надеются поскорее получить доступ к финансированию и возобновить поддержку партнеров.

Национальный фонд в поддержку демократии

NED была создана в 1983 году Конгрессом США с бюджетом $30 млн. Фонд занимается развитием и укреплением демократических институтов по всему миру. Ежегодно NED предоставлял более 2 000 грантов в поддержку проектов неправительственных групп, работающих на демократические цели более чем в 100 странах.

В частности, в Украине NED выделял средства на Американский центр международной трудовой солидарности, Центр международного частного предпринимательства, Украинский центр экономических и политических исследований и другие.

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Напомним

20 января 2025 г., в день инаугурации, президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. Politico сообщало, что USAID могут лишить независимости и передать под контроль госдепартаменту.

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3 февраля Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сообщил о начале ликвидации Агентства по международному развитию США.

После чего Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио и.о. администратора USAID.