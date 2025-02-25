На восстановление Украины нужно $524 млрд, обвал биткоина: главное за вторник

Всемирный банк, Европейская комиссия и ООН увеличили свои оценки общей стоимости реконструкции и восстановления Украины до $524 млрд в течение следующего десятилетия. Год назад стоимость оценивалась в $486 млрд.

Минфин привлек почти 12 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 25 февраля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 11,9 млрд грн, что на 758,7 млн грн больше, чем на прошлой неделе — 249,42 млн грн.

Биткоин упал ниже $89 000

Через семь часов после консолидации выше поддержки $91 000 была новая волна продаж, продавившая котировки до новых минимумов с начала года. В данный момент цена опустилась до $88,200.

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