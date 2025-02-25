В ночь на 25 февраля курс первой криптовалюты протестировал уровень $91 000, который в январе-феврале ограничил ее снижение, пишет Forklog.
Биткоин упал ниже $89 000
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Падение биткоина
Спустя семь часов после консолидации выше поддержки $91 000 последовала новая волна продаж, которая продавила котировки к новым минимумам с начала года. В моменте цена опустилась к $88 200.
Слабость цифрового золота привела к коррекции альткоинов. Курс Ethereum опускался ниже $2500, Solana провалила $140.
Негативная переоценка топ-10 криптовалют по капитализации за исключением биткоина варьируется от 5,4% до 12,4%.
Криптовалютный индекс страха и жадности за сутки обвалился с 49 до 25 пунктов, перейдя в зону экстремальной тревоги.
В последний раз такие значения наблюдались в начале сентября прошлого года — в момент последней коррекции биткоина перед ростом более чем на 100%.
Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 10:00 составляет $89,42 за монету.
Напомним
С начала февраля цифровое золото подешевело на 10,6%; глубже падение было только в 2014 году (-31%). В среднем первая криптовалюта росла в стоимости на 12,2% (медиана) в этот месяц.
Проблемы рынка усугубляются тем, что базирующаяся в Дубае криптовалютная биржа Bybit подверглась крупному взлому системы безопасности, в результате которого хакеры похитили Ethereum на сумму около $1,5 млрд.
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Комментарии - 4
слухай, а ти писав, що ти продаєш по 0,02 біткоіни, коли біток досягає певного рівня, по твоїм підрахункам кожні +10 тисяч доларів, але ти наче як не працюєш ніде достатньо давно, тож, що ти робиш, якщо біткоін падає в ціні, або не досягає бажаного тобою рівня, а гроші з минулого продажу 0,02 біткоіна вже закінчуються?)