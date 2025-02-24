Евросоюз выделит Украине 3,5 миллиарда евро и ввел новые санкции против россии: главное за понедельник

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о поступлении нового финансового транша для Украины в размере 3,5 миллиарда евро в марте. Об этом она заявила во время состоявшегося в Киеве Международного саммита поддержки Украины.

Украина отказалась от требования США создать фонд полезных ископаемых на $500 миллиардов

Украина отвергла требования США о создании фонда в размере $500 млрд, который стал частью соглашения о предоставлении США доли от минеральных ресурсов Украины.

Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против россии

24 февраля Совет Е С принял широкомасштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против россии. Пакет затрагивает важные сектора российской экономики.

россия оккупировала 18 ГВт украинского поколения за время полномасштабной войны — Галущенко