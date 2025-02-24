Евросоюз выделит Украине 3,5 миллиарда евро и ввел новые санкции против россии: главное за понедельник
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о поступлении нового финансового транша для Украины в размере 3,5 миллиарда евро в марте. Об этом она заявила во время состоявшегося в Киеве Международного саммита поддержки Украины.
Украина отказалась от требования США создать фонд полезных ископаемых на $500 миллиардов
Украина отвергла требования США о создании фонда в размере $500 млрд, который стал частью соглашения о предоставлении США доли от минеральных ресурсов Украины.
Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против россии
24 февраля
россия оккупировала 18 ГВт украинского поколения за время полномасштабной войны — Галущенко
россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации за время полномасштабной войны. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. «Врагом оккупировано 18 ГВт генерации, включая ГЭС, ТЭС и крупнейшую в Европе атомную электростанцию — Запорожскую АЭС», — написал он.
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