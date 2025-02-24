Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против россии

24 февраля Совет Е С принял широкомасштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против россии. Пакет затрагивает важные сектора российской экономики. Об этом говорится в сообщении Европейского совета.

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Какие санкции введены

Европейский Совет согласовал значительный пакет из 83 пунктов, состоящий из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Также Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота Путина, а также тех, кто поддерживает или извлекает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что страны Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против россии, в ответ на ее агрессию в Украине.