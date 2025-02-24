24 февраля
Евросоюз одобрил 16-й пакет санкций против россии
24 февраля
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Какие санкции введены
Европейский Совет согласовал значительный пакет из 83 пунктов, состоящий из 48 человек и 35 организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Также Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота Путина, а также тех, кто поддерживает или извлекает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.
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Напомним
Ранее «Минфин» писал, что страны Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против россии, в ответ на ее агрессию в Украине.
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