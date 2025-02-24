Украина отказалась от требования США создать фонд полезных ископаемых на $500 миллиардов

Украина отвергла требования США о создании фонда в размере $500 млрд, который стал частью соглашения о предоставлении США доли от минеральных ресурсов Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности

Этот фонд должен компенсировать помощь США, оказанную Украине с начала полномасштабного вторжения россии. Украина утверждает, что фактически выделенная сумма примерно в пять раз меньше и составляет более $90 млрд.

Другой собеседник агентства заявил, что участникам переговоров нужно больше времени, чтобы завершить соглашение, поскольку текущий его проект, предложенный США, содержит некоторые сомнительные элементы, а президент Украины Владимир Зеленский не готов его одобрить.

Читайте также: США не будут приобретать собственности на активы: Детали соглашения с Украиной о полезных ископаемых

Заявление Зеленского

Во время пресс-конференции Президент Владимир Зеленский сказал, что он не собирается признавать Соглашение, согласно которому Украина будет должна Соединенным Штатам $500 миллиардов.

Зеленский отметил, что условия США по соглашению о недрах имели характер долга, который Украина должна была выплатить США.

«Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев», — подчеркнул Зеленский.

Читайте: На оккупированных территориях Украины находятся полезные ископаемые на $350 миллиардов — Свириденко