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24 февраля 2025, 9:15 Читати українською

Украина отказалась от требования США создать фонд полезных ископаемых на $500 миллиардов

Украина отвергла требования США о создании фонда в размере $500 млрд, который стал частью соглашения о предоставлении США доли от минеральных ресурсов Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Украина отвергла требования США о создании фонда в размере $500 млрд, который стал частью соглашения о предоставлении США доли от минеральных ресурсов Украины.

Подробности

Этот фонд должен компенсировать помощь США, оказанную Украине с начала полномасштабного вторжения россии. Украина утверждает, что фактически выделенная сумма примерно в пять раз меньше и составляет более $90 млрд.

Другой собеседник агентства заявил, что участникам переговоров нужно больше времени, чтобы завершить соглашение, поскольку текущий его проект, предложенный США, содержит некоторые сомнительные элементы, а президент Украины Владимир Зеленский не готов его одобрить.

Читайте также: США не будут приобретать собственности на активы: Детали соглашения с Украиной о полезных ископаемых

Заявление Зеленского

Во время пресс-конференции Президент Владимир Зеленский сказал, что он не собирается признавать Соглашение, согласно которому Украина будет должна Соединенным Штатам $500 миллиардов.

Зеленский отметил, что условия США по соглашению о недрах имели характер долга, который Украина должна была выплатить США.

«Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев», — подчеркнул Зеленский.

Читайте: На оккупированных территориях Украины находятся полезные ископаемые на $350 миллиардов — Свириденко

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+70
Павел Еникеев
Павел Еникеев
24 февраля 2025, 10:41
#
Зеленский — настоящий патриот. Только через 10 покалений украинцев не будет. Арифметика проста. Рождаемость ниже 1 на 1 женщину. Причем это и довоенная цифра. Итого, на сегодня фертильных женщин не более 8 миллионов. Это 4 миллиона рожденых детей, из которых девочек 2 миллиона. Далее эти 2 миллиона одят в лучшем случае 2 миллиона детей, из которых девочек 1 миллион. Это лишь третье поколение. Делим 1 миллион еще 7 раз на 2, получаем 0,008. Восемь тысяч, Карл. Ассимиляция какими-нибудь узбеками неминуема. Причем это произойдет даже не через 10 поколений. а через 5 максимум.
+
+40
Павел Еникеев
Павел Еникеев
24 февраля 2025, 10:56
#
Кстати если разобрать рождаемость в нацменьшинствах Украины, то цыгане рожают детей больше всех по 2.5 на женщину. Т. е. динамика положительная. При такой цифре через 10 поколений количество цыган увеличится более чем в 10 раз и превысит количество украинцев.
+
0
Три літри
Три літри
24 февраля 2025, 11:08
#
Одні *** скиглять що американці заберуть наші корисні копалини, інші *** скиглять що Зеленеський не хоче віддавати наші корисні копалини американцям.
+
+8
vovan9870
vovan9870
24 февраля 2025, 10:54
#
А ця угода хіба не означає перетворення сотень тисяч гектарів найкращих у світі чорноземів на мертві терикони?
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
24 февраля 2025, 10:58
#
Это ниче не означает. Никто не будет осваивать нерентабельные месторождения. Так что упакойтесь. Это чичиковщина. Спекуляция мертвыми душами…
+
+66
EvilReptiloid
EvilReptiloid
24 февраля 2025, 11:03
#
Мене б це хвилювало, якби ті чорноземи і копалини належали мені. Але вони належать державі. Отже в першу чергу воювати за них мають чиновники та силовики, як соціальний прошарок, що формує державу. Але чомусь всі чиновники мають бронь від держави, а силовики ненапряжну службу в тилу. Тим часом держава відловлює і посилає на фронт людей з приватного сектору, які до неї жодного відношення не мають, крім того що платять податки за право жити і працювати на державній землі.
+
0
Три літри
Три літри
24 февраля 2025, 11:08
#
Ти хоч почитай що таке терікони і де вони бувають
+
+8
Moonlighter
Moonlighter
24 февраля 2025, 11:16
#
А чем Зеленский думал когда предлагал в октябре наши ресурсы? Он озвучивал триллионы долларов, недавно даже карту показывал. Сегодня уже не идет и речь про триллионы.
+
+15
artarlit
artarlit
24 февраля 2025, 10:55
#
Попили каву в Париже, Но потом официант принес счёт…
+
0
Три літри
Три літри
24 февраля 2025, 11:09
#
І у американців не знайшось бабла заплатити за каву
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