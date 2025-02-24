россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации за время полномасштабной войны — Галущенко

Россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации за время полномасштабной войны. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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Оккупированные ГВт

«Врагом оккупировано 18 ГВт генерации, включая ГЭС, ТЭС и крупнейшую в Европе атомную электростанцию — Запорожскую АЭС», — написал он.

Он подчеркнул, что ни одна энергосистема мира не имела подобных вызовов.

По словам Галущенко, за эти три года россия нанесла более 30 массированных комплексных атак по объектам украинской энергетической инфраструктуры, общий ущерб от которых составляет миллиарды долларов.

«Каждая массированная атака энергетики — это сто-двести, а сейчас и триста различных средств поражений, одновременно летящих по электрогенерации, подстанциям, линиям электропередачи, газовой инфраструктуре», — добавил он.