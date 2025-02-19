Помощь от ЕС, доходы банков, золото на максимуме: главное за среду
Страны-члены Европейского Союза готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, поскольку они стремятся усилить стратегическую позицию Киева в начале возглавляемых США переговоров с россией.
Банки в прошлом году получили 103,7 млрд грн чистой прибыли — НБУ
Платежеспособные банки, по предварительным данным, за 2024 год получили 103,7 млрд грн чистой прибыли, учитывая устойчивый рост объема кредитов высокого качества и вложений в ОВГЗ.
Золото обновило максимум на фоне переговоров по войне в Украине
Цены на золото достигли исторического максимума 19 февраля на фоне того, как инвесторы наблюдают за развитием переговоров США и России по урегулированию войны в Украине.
Наивысшую доходность среди депозитов приносят вклады на 3 месяца: кто платит больше
Банки снова теряют гривну клиентов. По оперативным данным НБУ, в январе банковские вклады в национальной валюте сократились на 3% (минус 56,52 млрд. грн.), до 1,83 трлн. Самыми чувствительными к таким процессам небольшие банки. Почему регулятор фиксирует отток депозитов и как банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн изменили ставки за последние две недели, — в свежем обзоре «Минфина».
Комментарии