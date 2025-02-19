Банки в прошлом году получили 103,7 млрд грн чистой прибыли — НБУ

Платежеспособные банки, по предварительным данным, за 2024 год получили 103,7 млрд грн чистой прибыли, учитывая устойчивый рост объема кредитов высокого качества и вложений в ОВГЗ. Об этом сообщает НБУ .

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Что известно

Доходность кредитов в 2024 году стабилизировалась, однако их объемы продолжили расти. За год чистый гривневый кредитный портфель бизнеса вырос на 21%, населения — почти на 40%.

Дополнительный фактор сохранения доходности банков по итогам 2024 года — рост объема вложений в ОВГЗ за год на 35%.

В то же время стоимость фондирования банков несколько снизилась из-за снижения рыночных депозитных ставок в первой половине 2024 года, поэтому банки сохранили достаточно высокую чистую процентную маржу.

Чистый комиссионный доход за год также вырос на 11,3%. В декабре, впервые за время полномасштабной войны, его месячный объем достиг предвоенного уровня.

Подробности

Высокое качество кредитного портфеля обусловило низкий уровень отчислений в резервы под кредитные риски. Объем отчислений в резервы под активы по итогам года почти вдвое ниже показателя 2023 года.

Несмотря на дальнейшее увеличение административных расходов банков, их операционная эффективность остается высокой.

По итогам 2024 только девять малых банков из 61 платежеспособного были убыточными с совокупным убытком 418 млн грн. Преимущественно — это учреждения с неэффективными бизнес-моделями и рядом проблем.

Высокий финансовый результат и повторное повышение ставки налога на прибыль банков до 50% увеличили объемы начисленных банками налогов на прибыль за 2024 год до 83,7 млрд грн. Однако их окончательный объем будет понят только по итогам годового аудита отчетности банков.