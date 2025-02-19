Самая высокая доходность среди депозитов сейчас по вкладам на 3 месяца: кто платит больше

Банки вновь теряют гривну клиентов. По оперативным данным НБУ, в январе банковские вклады в национальной валюте сократились на 3% (минус 56,5 2 млрд грн), до 1,83 трлн грн. Наиболее чувствительными к таким процессам являются небольшие банки. Почему регулятор фиксирует отток депозитов, и как банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн изменили ставки за последние две недели, — в свежем обзоре «Минфина».

Главным нарушителем покоя на депозитном рынке стал бизнес: вклады корпоративных клиентов в нацвалюте в прошлом месяце сократились на 5,2% (минус 56,7 млрд грн). В то же время население продолжало накапливать гривну в банках, хотя ее объемы увеличились совсем несущественно (плюс 0,026%, или 202,9 млн грн).

Такой отток средств из банков глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев назвал сезонным.

Эта тенденция наблюдалась десять из одиннадцати последних лет. Она связана с пиковыми расчетами в декабре, в конце года. Поскольку и бюджет, и частный сектор пытаются максимально закрыть расчеты, то остатки средств на вкладах до конца года растут более интенсивными темпами. Это особенно заметно по расчетам в последние дни года. С началом нового года часть таких средств снимается со счетов для удовлетворения первоочередных потребностей", — написал он.

Но дело, скорее всего, не только в сезонности: на фоне ускорения инфляции и девальвации нацвалюты населения и бизнес продолжали конвертировать свои гривневые вклады в валютные.

За прошлый месяц вклады в СКВ бизнеса увеличились на 0,9% (плюс 3,76 млрд грн в гривневом эквиваленте). Валютные вклады населения в гривневом эквиваленте увеличились на 0,5% (плюс 2,01 млрд грн). В долларовом эквиваленте изменения составили +1,4% и +1% соответственно.

В целом с января 2024 года по январь 2025 года депозиты выросли на 377,83 млрд грн. Большую часть вкладов принес бизнес (201,83 млрд грн), рост вкладов населения за год составил 164,97 млрд грн.

Этот рост экономист Богдан Данилишин называет «очень скромным результатом».

«За 2024 год население увеличило срочные гривневые вклады всего на 42 млрд грн (в т.ч. срочные депозиты — на 29 млрд грн, и гривневые ОВГЗ — на 14 млрд грн)», — пишет эксперт.

По его словам, эти 42 млрд грн — это лишь 3,2% от эмиссионных 1,3 трлн грн за 2024 год, которые банки смогли привлечь на срочные гривневые вклады. За такую «услугу», пишет эксперт, банки получили от государства 77 млрд грн процентов по депозитным сертификатам: в два раза больше, чем привлекли на депозиты.

При таких условиях очевидно, что ожидать существенных повышений доходности вкладов от банков не стоит.

Как банки меняли ставки

Кристалбанк снизил доходность 3-месячных вкладов в гривне на 0,1 п.п. и добавил к ставкам других срочных вкладов в линейке 0,5 п.п. После изменений, самые лучшие условия банк предлагает по полугодовым вкладам (16% годовых) и по вкладам на 3 месяца (15,9% годовых). Следом идут годовые депозиты под 15,5% годовых и вклады на 9 месяцев (15,25% годовых).

Бизбанк добавил 0,1 п.п. к доходности вкладов в нацвалюте на 3 месяца и 0,3 п.п. — к процентам по полугодовым вкладам. Самая высокая ставка сейчас остается по годовым вкладам — 15% годовых. На полугодовых депозитах частные клиенты банка сейчас зарабатывают 14,85% годовых, на 3-месячных — 14,55% годовых.

Банк Клиринговый Дом увеличил ставку по вкладам на 3-месячные вклады в гривне на 1 п.п. — до 16,3% годовых. Это самое лучшее предложение среди небольших банков-участников депозитного обзора для вкладов на 3 месяца в гривне. 16% годовых предлагают в Кредитвесте, 15,9% годовых — в Кристалбанке.

Эти же два банка платят по 16% годовых на полугодовые вклады в гривне. 15,75% годовых предлагают в Асвио, 15,25% годовых — в Юнексе.

Самые лучшие условия по 9-месячным вкладам — 15,50% годовых — предлагают в Кредитвест Банке. 15,25% годовых можно получить сразу в трех банках: Украинский капитал, Кристалбанк, Юнекс Банк.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.02.2025−17.02.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.02.2025−17.02.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 04.02.2025−17.02.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.