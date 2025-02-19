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19 февраля 2025, 12:12 Читати українською

ЕС согласовал новый пакет санкций против рф — СМИ

Страны Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против россии, в ответ на ее агрессию в Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Страны Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против россии, в ответ на ее агрессию в Украине.
Фото: armyinform.com.ua

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Это уже 16 пакет санкций ЕС с момента полномасштабного вторжения россии в Украину. Он направлен в частности на российскую алюминиевую промышленность и предусматривает дальнейшее усиление ограничений на экспорт нефти.

В санкционный список добавлены 13 новых банков, 73 танкера так называемого «теневого флота», которые Россия использует для экспорта нефти, а также постепенный запрет для стран ЕС на закупку отдельных видов российской алюминиевой продукции, сообщают источники, знакомые с содержанием пакета санкций.

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Новый пакет, который в среду утром согласовали послы всех 27 стран ЕС, также содержит санкции против дополнительных физических и юридических лиц, помогающих россии вести войну против Украины.

«Мы продолжаем поддерживать Украину и продолжаем применять санкции против российского агрессора, потому что это правильно, соблюдая международные правила и порядок, защищая суверенитет и территориальную целостность», — сказал один дипломат ЕС, ознакомленный с новым пакетом санкций.

Журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в соцсети X написал, что официально новый пакет санкций будет одобрен министрами иностранных дел стран ЕС в следующий понедельник, 24 февраля — в третью годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2025 года Соединенные Штаты и Великобритания объявили о введении санкций против российских «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и других компаний, связанных с «теневым» флотом танкеров, позволяющим рф экспортировать нефть в обход ограничений.

В тот же месяц Япония ввела санкции против 11 физических лиц, 29 компаний и трех банков.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SergValin
SergValin
19 февраля 2025, 12:51
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Приставки игровые ещё туда вошли.
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