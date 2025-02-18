Кредитование достигло максимума, украинские акции растут: главное за вторник

Объем банковских кредитов, предоставленных населению Украины, установил новый рекорд, достигнув 268 миллиардов гривен. По данным Национального банка Украины, кредитный портфель вырос на 24% по сравнению с прошлым годом.

Индекс украинских акций на Варшавской бирже продолжает расти

Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) продолжает расти на последних новостях о продвижении к переговорам о мире в украинско-российской войне: в понедельник он прибавил еще 8,04% и достиг 556,01 пункта, вплотную приблизившись к довоенному уровню 574.

Цены на лекарства ограничат с 1 марта: Кабмин установил размеры надбавок в аптеках

Кабинет министров обнародовал постановление о стабилизации цен на лекарственные средства. Торговая прибавка на лекарства в аптеках будет дифференцированной и будет зависеть от цены.

Украинские недра на $15 трлн: кто на самом деле будет их осваивать

История с «передачей» США украинских недр в обмен на помощь продолжает обрастать новыми подробностями. «Украина стремится заключить соглашение об инвестировании в разработку украинских полезных ископаемых, но это соглашение должно закреплять конкретные гарантии безопасности», — сообщил 17 февраля Президент Владимир Зеленский журналистам во время видеоконференции с Абу-Даби.