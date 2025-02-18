Банковское кредитование в Украине достигло исторического максимума

Объем банковских кредитов, предоставленных населению Украины, установил новый рекорд, достигнув 268 миллиардов гривен. По данным Национального банка Украины, кредитный портфель вырос на 24% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет Forbes.

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Высокие ставки не останавливают рост

Несмотря на высокую средневзвешенную ставку по новым кредитам, которая составляет 35,1%, спрос на кредит продолжает расти. Общий кредитный портфель банковской системы превысил 1,1 триллиона гривен, что на 11,3% больше, чем год назад.

Уменьшение долларизации кредитов

Доля кредитов в национальной валюте увеличивается, а уровень долларизации снизился до 23,3%. Эксперты объясняют это улучшением потребительских настроений украинцев, достигших в январе самого высокого уровня с сентября прошлого года.

Корпоративное кредитование: умеренный рост

В корпоративном секторе темпы кредитования были более скромными. Гривневые кредиты выросли на 11,4%, тогда как валютные — всего на 3,4%.

Увеличение доверия к банкам

Население более активно стало доверять свои средства банкам. Прирост депозитов ускорился с 12,5% в декабре до 15,7% в январе.

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