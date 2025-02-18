Индекс украинских акций на Варшавской бирже продолжает расти

Индекс WIG-Ukraine украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) продолжает расти на последних новостях о переговорах про мир в украинско-российской войне: в понедельник он прибавил еще 8,04% и достиг 556,01 пункта, вплотную приблизившись к довоенному уровню 574. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Торги

Согласно данным WSE, курс акций Milkiland вырос в понедельник на 16,09%, агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» с землями у фронта — на 19,03% и 8,30%, KSG-Agro — на 6,22%, крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты» — на 1,5%.

Акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны шахтами подорожали больше всего — на 25,88%.

Кроме того, на 14,53% выросли в цене и акции крупнейшего украинского производителя масла «Кернел», не входящие в состав индекса из-за малой free-float.

Лондон

Курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП на Лондонской фондовой бирже в четверг повысился на 2,54%, тогда как акции горно-рудной компании Ferrexpo подскочили на 12,86%, отыграв все падения, вызванные новостями об иске государства к «дочке» холдинга на $3,8.

Как сообщалось, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2024 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов.