Рост ВВП замедлился, банкиры ухудшили прогноз курса гривны: главное за понедельник

В третьем выпуске бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных «обсуждаем вопросы юридической подготовки к службе. Вы узнаете, какие документы следует упорядочить и о чем позаботиться заранее.

Apple и Tesla на блокчейне: как меняется рынок акций

Недавно Ondo, один из ведущих криптовалютных проектов сектора токенизированных активов реального мира (RWA), представил новую платформу для переноса американских ценных бумаг на блокчейн. Сервис Ondo Global Markets (Ondo GM) предоставит инвесторам доступ к более чем 1 тысяче ценных бумаг, торгующихся на NYSE и NASDAQ. Как это работает и что меняет для инвесторов, расскажет Минфин.