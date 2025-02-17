Рост ВВП замедлился, банкиры ухудшили прогноз курса гривны: главное за понедельник
В январе 2025 г. украинская экономика выросла на 1,5%. Драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия, также внутренняя торговля. Замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров.
Банкиры ухудшили прогноз курса гривны в паре с долларом
Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года выше 45 гривен.
Какие юридические вопросы следует решить перед прохождением службы (видео)
В третьем выпуске бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных «обсуждаем вопросы юридической подготовки к службе. Вы узнаете, какие документы следует упорядочить и о чем позаботиться заранее.
Apple и Tesla на блокчейне: как меняется рынок акций
Недавно Ondo, один из ведущих криптовалютных проектов сектора токенизированных активов реального мира (RWA), представил новую платформу для переноса американских ценных бумаг на блокчейн. Сервис Ondo Global Markets (Ondo GM) предоставит инвесторам доступ к более чем 1 тысяче ценных бумаг, торгующихся на NYSE и NASDAQ. Как это работает и что меняет для инвесторов, расскажет Минфин.
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