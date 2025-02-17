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17 февраля 2025, 20:00 Читати українською

Рост ВВП замедлился, банкиры ухудшили прогноз курса гривны: главное за понедельник

Рост ВВП Украины в январе замедлился до 1,5% — Минэкономики

В январе 2025 г. украинская экономика выросла на 1,5%. Драйверами роста остаются строительная ветвь, перерабатывающая индустрия, также внутренняя торговля. Замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров.

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Источник: Минфин
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