Какие юридические вопросы следует решить перед прохождением службы (видео)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 февраля 2025, 16:15 Читати українською

Какие юридические вопросы следует решить перед прохождением службы (видео)

В третьем выпуске бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» обсуждаем вопросы юридической подготовки к службе. Вы узнаете, какие документы стоит подготовить и о чем позаботиться заранее.

В третьем выпуске бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» обсуждаем вопросы юридической подготовки к службе.

Юридическая подготовка к службе критически важна для обеспечения финансовой и правовой безопасности военных и их семей. Четкое понимание своих прав, гарантий, льгот и процедур, а также правильное оформление документов до мобилизации или службы минимизирует стресс, обеспечит защиту семьи и уменьшит риски финансовых и юридических проблем в будущем.

Видео будет полезно всем, кто готовится вступить в армию, был недавно мобилизован или уже проходит военную службу.

👉 Посмотреть видео можно по ссылке.

Об экспертах

Тему раскрывают спикер курса Алина Шух и приглашенная эксперт Ирина Пидреза — адвокат ОО «Юридическая сотня». Защищает права военных и их семей, предоставляет бесплатную правовую помощь и адвокатирует изменения в законодательстве.

Чем будет полезно видео

Просмотрев этот выпуск, вы узнаете, какие юридические вопросы нужно закрыть перед началом службы в армии, какие документы подготовить, как обезопасить свои финансы и защитить права близких.

Вы получите четкий алгоритм действий и практический чеклист, что позволит действовать уверенно, своевременно и ответственно.

О чем этот выпуск

В интервью эксперт раскрывает юридические аспекты подготовки к службе:

  • Почему важно обеспечить финансовую и юридическую безопасность до начала службы?
  • Какие риски возникают из-за отсутствия подготовленных документов?
  • Какие документы необходимо проверить и обновить прежде всего?
  • Когда стоит составлять завещание и какие ключевые пункты следует включить?
  • Нужно ли оформлять доверенность на управление имуществом и какие полномочия лучше делегировать?
  • Какие медицинские документы должен иметь военный? В каких ситуациях эти документы могут понадобиться и где их следует хранить?
  • Почему необходимо разработать план для непредвиденных обстоятельств (ранение, потеря связи, гибель)?
  • Как документально подтвердить права семьи на помощь и выплаты в экстренных случаях?
  • Какие организации или платформы предоставляют консультации по юридическим вопросам?
  • Как ОО «Юридическая Сотня» помогает военным подготовиться к службе?

Практические советы от экспертов помогут вам создать максимально защищенную и предсказуемую среду для себя и близких во время прохождения военной службы и после.

Напомним, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Всего будет 9 видео, смотреть их можно в любом порядке. Первые выпуски уже доступны на сайте.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатором создания курса для военных и ветеранов является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта «Минфин», созданный, чтобы повысить финансовую грамотность людей и помочь разобраться в различных инвестиционных инструментах. Обучение в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, которая предоставляет услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.

Проект реализуется при поддержке партнеров:

  • Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, которые поддерживают инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям противостоять насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.

  • femida.us — юридическая компания с 20-ти летним опытом, специализируется на представлении интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и IТ.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Teacherzxc и 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами