Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года выше 45 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.
Банкиры ухудшили прогноз курса гривны в паре с долларом
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По информации НБУ, финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 45,19 грн/доллар. В декабре 2024 года они ожидали курс 44,83 грн/доллар.
Банкиры ожидают, что курс доллара поднимется до 45,31 гривны. Предварительный прогноз за октябрь — 44,92 грн/доллар.
Кроме того, население Украины в январе ожидало курс 44,53 грн/доллар. Декабрьский прогноз — 44,11 грн/доллар.
Руководители предприятий прогнозируют курс 44,42 грн/доллар (прогноз за ноябрь).
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Комментарии - 2
а вот какой курс будет в конце недели или февраля месяца — ничего толком сказать не могут…