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17 февраля 2025, 15:38 Читати українською

Банкиры ухудшили прогноз курса гривны в паре с долларом

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года выше 45 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайшего года выше 45 гривен.
Фото Pixabay

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По информации НБУ, финансовые аналитики в январе 2025 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 45,19 грн/доллар. В декабре 2024 года они ожидали курс 44,83 грн/доллар.

Банкиры ожидают, что курс доллара поднимется до 45,31 гривны. Предварительный прогноз за октябрь — 44,92 грн/доллар.

Кроме того, население Украины в январе ожидало курс 44,53 грн/доллар. Декабрьский прогноз — 44,11 грн/доллар.

Руководители предприятий прогнозируют курс 44,42 грн/доллар (прогноз за ноябрь).

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
17 февраля 2025, 16:08
#
Финансовые аналитики и банкиры точно знают, какой курс доллара будет в конце 2025 года,
а вот какой курс будет в конце недели или февраля месяца — ничего толком сказать не могут…
+
0
Kankakee
Kankakee
17 февраля 2025, 16:25
#
Ситуація повторюється ціни виросли (і ще й же (/к4 ростуть) а курс тримають, Ну ок — це ж було вже 🤷 чекаємо поки бахне, кому дешева валюта — налітай! 🙈 …хоча вся ця ігра за рахунок експортерів, другий Круг пішов знову експортери буде будуть ховати прибутки за кордоном знов НБУ буде жалітися ай-ай-ай, як так можна ховати прибутки — дежавю якесь 😑
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