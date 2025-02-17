Украина заинтересована в том, чтобы подписать соглашение об ископаемых со Штатами. Впрочем, документ не содержит никаких гарантий безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с Абу-Даби, пишет РБК-Украина.
Зеленский назвал условие подписания соглашения об ископаемых с США
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Соглашение с США
«Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США. Я также говорил об этом президенту Трампу: Украина хочет подписать соглашение. Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что в настоящее время оно не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме», — рассказал президент.
Он добавил, что некоторые детали соглашения могут изменяться со временем, но фундаментальные вещи должны быть сразу определены. Если же речь идет о гарантиях безопасности, то следует их рассмотреть в контексте НАТО или альтернативных механизмов.
Президент отметил, что гарантии безопасности предусматривают не только военную помощь, но содержат экономические и политические обязательства.
Читайте: Украина отклонила предложение США о передаче полезных ископаемых
«О нашей армии: если Украина пока не является членом НАТО, то мы должны строить собственную систему безопасности по аналогии с Альянсом. И это должно быть не просто концепция, а конкретные шаги. Для этого нужны финансирование, оружие и инвестиции», — отметил Зеленский.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США передать им около 50% прав на украинские редкоземельные полезные ископаемые, поскольку соглашение не имело четких гарантий безопасности со стороны Штатов.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 7