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17 февраля 2025, 17:44 Читати українською

Зеленский назвал условие подписания соглашения об ископаемых с США

Украина заинтересована в том, чтобы подписать соглашение об ископаемых со Штатами. Впрочем, документ не содержит никаких гарантий безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с Абу-Даби, пишет РБК-Украина.

Украина заинтересована в том, чтобы подписать соглашение об ископаемых со Штатами.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Соглашение с США

«Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США. Я также говорил об этом президенту Трампу: Украина хочет подписать соглашение. Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что в настоящее время оно не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме», — рассказал президент.

Он добавил, что некоторые детали соглашения могут изменяться со временем, но фундаментальные вещи должны быть сразу определены. Если же речь идет о гарантиях безопасности, то следует их рассмотреть в контексте НАТО или альтернативных механизмов.

Президент отметил, что гарантии безопасности предусматривают не только военную помощь, но содержат экономические и политические обязательства.

Читайте: Украина отклонила предложение США о передаче полезных ископаемых

«О нашей армии: если Украина пока не является членом НАТО, то мы должны строить собственную систему безопасности по аналогии с Альянсом. И это должно быть не просто концепция, а конкретные шаги. Для этого нужны финансирование, оружие и инвестиции», — отметил Зеленский.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США передать им около 50% прав на украинские редкоземельные полезные ископаемые, поскольку соглашение не имело четких гарантий безопасности со стороны Штатов.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+30
san4os
san4os
17 февраля 2025, 18:04
#
Похоже що нас хотіли розвести як лохів… Підсунули угоду по якій ми їм копалини, а вони нам нічого…
+
+74
penetrator1963
penetrator1963
17 февраля 2025, 18:33
#
Обычный финт ушами Зеленского в преддверии выборов. во всех СМИ написали, как он радеет за страну и её полезные ископаемые. никаких гарантий Украине никто давать не планировал и не планирует. просто договорятся на уровне США-рф остановить бойню по линии фронта взамен гарантий того, что никогда и ни при каких обстоятельствах Украину не возьмут ни в НАТО, ни во что-либо аналогичное. Европа в этом так же не заинтересована. это же было понятно давно.
+
0
Три літри
Три літри
17 февраля 2025, 19:36
#
А в чому фінт і чому Трумп пляше під дудку Зеленського?
+
+30
EvilReptiloid
EvilReptiloid
17 февраля 2025, 19:01
#
Тут головний прикол в тому, що ніхто тієї угоди не бачив, тому обидві сторони можуть вішати будь-яку локшину на вуха. Все одно перевірити неможливо.
+
0
financialGenius
financialGenius
17 февраля 2025, 19:12
#
Будапештский меморандум 2.0 хотели сделать …
+
0
Riojas
Riojas
17 февраля 2025, 19:35
#
Назло Трампу повоюем ещё четыре года
+
0
Три літри
Три літри
17 февраля 2025, 19:37
#
Ну ти то точно капітулював би на радість Путіну
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