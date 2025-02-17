Зеленский назвал условие подписания соглашения об ископаемых с США

Украина заинтересована в том, чтобы подписать соглашение об ископаемых со Штатами. Впрочем, документ не содержит никаких гарантий безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с Абу-Даби, пишет РБК-Украина.

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Соглашение с США

«Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США. Я также говорил об этом президенту Трампу: Украина хочет подписать соглашение. Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что в настоящее время оно не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме», — рассказал президент.

Он добавил, что некоторые детали соглашения могут изменяться со временем, но фундаментальные вещи должны быть сразу определены. Если же речь идет о гарантиях безопасности, то следует их рассмотреть в контексте НАТО или альтернативных механизмов.

Президент отметил, что гарантии безопасности предусматривают не только военную помощь, но содержат экономические и политические обязательства.

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«О нашей армии: если Украина пока не является членом НАТО, то мы должны строить собственную систему безопасности по аналогии с Альянсом. И это должно быть не просто концепция, а конкретные шаги. Для этого нужны финансирование, оружие и инвестиции», — отметил Зеленский.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение США передать им около 50% прав на украинские редкоземельные полезные ископаемые, поскольку соглашение не имело четких гарантий безопасности со стороны Штатов.