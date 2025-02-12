Британский Revolut ведет переговоры с НБУ. Планирует получить банковскую лицензию
Revolut получит банковскую лицензию в Украине, инфляция в США ускорилась: главное за среду
Британский необанк Revolut считает Украину приоритетным рынком и намерен получить банковскую лицензию. Об этом руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук. Сейчас пользователи могут перевести средства с карты Revolut на карты украинских банков. Если перевод осуществляется на гривневую карту в Украине, перевод автоматически конвертируется.
Минфин привлек один миллиард гривен от продажи облигаций
Министерство финансов Украины 11 февраля 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,02 млрд грн.
Почему евро стремительно падает и что будет с вашими сбережениями (видео)
Финансовый аналитик Алексей Козырев говорит о ситуации с евро в мире и Украине за последние дни.
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Что привело к существенному падению евро в мире и Украине.
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Стоит ли украинцам волноваться за свои сбережения в евро и что будет с евро дальше.
Индекс доллара резко подскочил на данных об ускорении инфляции в США
Данные о росте инфляции в США в январе оказались хуже, чем ожидали аналитики. Индекс вырос с 2,9 до 3%, фиксируя ускорение уже четыре месяца подряд. Индекс доллара отреагировал резким ростом на эти данные, поднявшись со 107,5 пунктов до 108 пунктов. Золото и биткоин наоборот резко упали.
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