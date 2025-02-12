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12 февраля 2025, 20:00 Читати українською

Revolut получит банковскую лицензию в Украине, инфляция в США ускорилась: главное за среду

Британский Revolut ведет переговоры с НБУ. Планирует получить банковскую лицензию

Британский необанк Revolut считает Украину приоритетным рынком и намерен получить банковскую лицензию. Об этом руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук. Сейчас пользователи могут перевести средства с карты Revolut на карты украинских банков. Если перевод осуществляется на гривневую карту в Украине, перевод автоматически конвертируется.

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Источник: Минфин
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