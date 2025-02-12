Revolut получит банковскую лицензию в Украине, инфляция в США ускорилась: главное за среду

Британский необанк Revolut считает Украину приоритетным рынком и намерен получить банковскую лицензию. Об этом руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук. Сейчас пользователи могут перевести средства с карты Revolut на карты украинских банков. Если перевод осуществляется на гривневую карту в Украине, перевод автоматически конвертируется.

Минфин привлек один миллиард гривен от продажи облигаций

Министерство финансов Украины 11 февраля 2025 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,02 млрд грн.

Почему евро стремительно падает и что будет с вашими сбережениями (видео)

Финансовый аналитик Алексей Козырев говорит о ситуации с евро в мире и Украине за последние дни.

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Индекс доллара резко подскочил на данных об ускорении инфляции в США