Индекс доллара резко подскочил на данных об ускорении инфляции в США

Данные о росте инфляции в США в январе оказались хуже, чем ожидали аналитики. Индекс вырос с 2,9 до 3%, фиксируя ускорение уже четыре месяца подряд.

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Индекс доллара отреагировал резким ростом на эти данные, поднявшись со 107,5 пункта до 108 пунктов. Золото и биткоин наоборот резко упали.

Последний раз индекс потребительских цен (CPI) в США снижался летом, достигнув показателя 2,4% в сентябре, а после этого инфляция ускоряется четыре месяца подряд.

По прогнозам аналитиков, рост CPI в январе должен был замедлиться и остаться на уровне 2,9%.

Такая динамика показывает, что ФРС, вероятно, не будет спешить снижать ставку, о чем накануне выхода данных заявил глава регулятора Джером Пауэлл.

В то же время Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что ставку нужно снижать, поскольку это будет, по его мнению, хорошим решением, учитывая его «тарифную войну». Об этом президент США написал в Truth Social.