Revolut официально в Украине, Киев согласился передать ресурсы США: главное за вторник

Компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине.

«Мы представляем сервис в Украине. Чтобы отпраздновать это событие, мы запускаем специальную дебетовую карту Clear Sky», — говорится в сообщении.

Чтобы получить эту карту, необходимо пожертвовать от 5 евро Агентству ООН по делу беженцев.

Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить США редкоземельные минералы в обмен на военную помощь

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь.

Укрэнерго ввело аварийные отключения. Причина — массированная ракетная атака

В связи с массированной ракетной атакой по состоянию на 07:00 утра 11 февраля Укрэнерго применило аварийные отключения электроэнергии.

Наряду с Сербией и Алжиром: Украина потеряла балл в рейтинге «Индекс восприятия коррупции»