Revolut официально в Украине, Киев согласился передать ресурсы США: главное за вторник
Компания Revolut официально объявила о начале работы в Украине.
«Мы представляем сервис в Украине. Чтобы отпраздновать это событие, мы запускаем специальную дебетовую карту Clear Sky», — говорится в сообщении.
Чтобы получить эту карту, необходимо пожертвовать от 5 евро Агентству ООН по делу беженцев.
Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить США редкоземельные минералы в обмен на военную помощь
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина «по сути согласилась» предоставить доступ к редкоземельным минералам стоимостью 500 млрд долларов в обмен на военную помощь.
Укрэнерго ввело аварийные отключения. Причина — массированная ракетная атака
В связи с массированной ракетной атакой по состоянию на 07:00 утра 11 февраля Укрэнерго применило аварийные отключения электроэнергии.
Наряду с Сербией и Алжиром: Украина потеряла балл в рейтинге «Индекс восприятия коррупции»
Украина с 35 баллами заняла 105 место среди 180 стран мира по результатам исследования Международной антикоррупционной организации Transparency International. По сравнению с предыдущим годом, Украина потеряла один балл по 100-балльной системе (больше баллов — выше место) и опустилась на одну позицию.
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