Рядом с Сербией и Алжиром: Украина потеряла балл в рейтинге «Индекс восприятия коррупции»

Украина с 35 баллами заняла 105 место среди 180 стран мира по результатам исследования Международной антикоррупционной организации Transparency International.

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Утрата позиции

По сравнению с предыдущим годом Украина потеряла один балл по 100-балльной системе (больше баллов — высшее место) и опустилась на одну позицию.

Среди соседей Украины лучшие позиции — в Польше. Она, как и Украина, потеряла один балл, но все равно сохраняет высокое 53 место с 53 баллами.

Значительно ухудшила свои показатели за год Словакия — 49 баллов (-5, 59 место). Далее следуют Румыния — 46 баллов (+0, 65 место), Молдова — 43 балла (+1, 76 место) и Венгрия — 41 балл (-1, 82 место).

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Северная соседка Украины Беларусь заняла 114 место с 33 баллами, а россия внизу рейтинга с 22 баллами (154 место).