В связи с массированной ракетной атакой по состоянию на 07:00 утра 11 февраля Укрэнерго применило аварийные отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении компании.
Укрэнерго ввело аварийные отключения. Причина — массированная ракетная атака
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Что известно
«Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.
Как отметили в ДТЭК, по команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения.
Ракетная атака
«Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.
В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия.
Утром, 11 февраля, россия снова атакует Украину крылатыми ракетами.
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