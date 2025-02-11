Укрэнерго ввело аварийные отключения. Причина — массированная ракетная атака

В связи с массированной ракетной атакой по состоянию на 07:00 утра 11 февраля Укрэнерго применило аварийные отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно

«Меры ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.

Как отметили в ДТЭК, по команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения.

Ракетная атака

«Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия.

Утром, 11 февраля, россия снова атакует Украину крылатыми ракетами.