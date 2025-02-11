Состояние Маска впервые в 2025 году упало ниже $400 миллиардов

Состояние миллиардера Илона Маска упало ниже $400 миллиардов впервые за два месяца из-за двузначного падения цены акций Tesla. Об этом пишет Bloomberg.

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Падение акций

Акции автопроизводителя упали на 27% после достижения исторического максимума в середине декабря из-за надежды, что близость Маска к президенту Дональду Трампу повысит состояние компании. Согласно Bloomberg Billionaires Index, акции и опционы Tesla составляют более 60% состояния Маска, которое достигло пика в $486,4 миллиарда 17 декабря после выборов Трампа.

Прошедшая неделя была самой плохой для Tesla с начала октября, когда акции упали на 11% после отчета о неутешительных продажах. Поставки в Германию упали на 59% до самого низкого уровня с 2021 года, в то время как продажи в Китае упали на 11,5% по сравнению с годом ранее на фоне конкуренции со стороны регионального конкурента BYD Co.

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Акции упали в понедельник четвертый день подряд во время торгов в Нью-Йорке, потеряв 3% до $350,73.

Маск и политика

Политическая карьера Маска была ключевым фактором развития акций Tesla после выборов, и 53-летний миллиардер уделял большее внимание Вашингтону со дня инаугурации.

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Он руководит DOGE по сокращению расходов в течение трех недель после того, как Трамп вступил в должность, ликвидировал USAID, тщательно проверил данные о внутренних платежах Министерства финансов и возглавлял кампанию по сокращению федеральной рабочей силы, предлагая работникам восемь месяцев зарплаты в обмен на их отставку.